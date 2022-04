Serie A, 35ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 30 APRILE ORE 15

CAGLIARI-VERONA 1-2

MARCATORI: 8' Barak (V), 44' Caprari (V), 57' Joao Pedro (C)

Il Cagliari perde la grande opportunità casalinga contro il Verona, offrendo il fianco a Salernitana, Venezia, Genoa e Sampdoria in chiave salvezza. La formazione gialloblù espugna la Unipol Domus nel 35esimo turno di campionato, mettendo in seria difficoltà Mazzarri. Ospiti avanti già al minuto 8 con Barak, servito alla perfezione dall'ex Simeone. Il raddoppio arriva con la conclusione di Caprari, abile a scattare sul filo del fuorigioco per battere nuovamente Cragno. Joao Pedro la riapre nella ripresa su calcio piazzato. Rossoblù sfortunati: due traverse nel primo tempo con Altare e Keita.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Goldaniga 5 (50' Carboni 6), Lovato 5.5, Altare 6; Bellanova 5.5 (77' Pereiro 6), Deiola 5 (46' Rog 6), Grassi 6, Marin 5 (46' Nandez 6), Dalbert 5.5; Keita 5 (50' Pavoletti 5.5), Joao Pedro 7. All. Mazzarri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Tameze 7, Casale 6, Ceccherini 6.5 (73' Sutalo); Faraoni 6, Hongla 6 (65' Gunter 6), Ilic 6.5 (65' Veloso 6), Depaoli 6; Barak 7 (65' Lasagna), Caprari 7 (83' Retsos sv); Simeone 6.5. All. Bocchetti (Tudor squalificato)

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Barak (V), Tameze (V), Hongla (V), Pavoletti (C), Simeone (V), Carboni (C)

Espulsi: -

NAPOLI-SASSUOLO 6-1

MARCATORI: 7' Koulibaly (N), 15' Osimhen (N), 19' Lozano (N), 21' e 54' Mertens (N), 80' Rrahmani (N), 87' Maxime Lopez (S)

Il Napoli si avvicina alla Champions con un roboante successo contro il Sassuolo. Sei reti ai neroverdi per un team partenopeo devastante, autore di una prova da urlo in entrambe le frazioni. Gli ospiti hanno trovato la rete della bandiera solamente nel finale: grande protagonista tra gli azzurri Mertens, ma in ganerale a divertirsi è stato tutto l'attacco di Spalletti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 7 (83' Zanoli sv), Rrahmani 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6,5 (83' Ghoulam sv); Anguissa 6,5, Fabian Ruiz 6,5 (77' Demme 6,5); Lozano 6,5 (77' Politano 6,5), Mertens 7,5, Insigne 7; Osimhen 7,5 (77' Elmas sv). All. Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Muldur 5, Chiriches 4 (46' Ayhan 5,5), Ferrari 5, Rogerio 5; Frattesi 5,5 (72' Magnanelli 5), Maxime Lopez 5,5; Berardi 5,5, Raspadori 5, Djuricic 5 (25' Matheus Henrique 5,5); Scamacca 5,5 (46' Defrel 6). All. Dionisi.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Maxime Lopez (S), Frattesi (S), Berardi (S)

Espulsi: -