Serie A, 34ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 34° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 permette a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo le altre tre gare scelte per il 34° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

GENOA-LECCE

Uno scontro diretto ad alto tasso di adrenalina quello del Ferraris, dove e si giocano una grossa fetta di stagione: le due squadre sono separate da un solo punto e una vittoria potrebbe rappresentare un pesante passo verso la salvezza.

Rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto, Genoa e Lecce daranno vita a una sfida da tripla: pronostico incerto per una gara che ha il sapore della finale. Sono soltanto sei i precedenti in Liguria con quattro successi dei padroni di casa e due pareggi.

Altre squadre

NAPOLI-UDINESE

Prosegue la striscia positiva del di Gattuso, reduce dal mezzo passo falso sul campo del ma comunque ancora al sesto posto a pari punti con il . Gli azzurri sono già qualificati in grazie alla vittoria della Coppa , ma vogliono comunque concludere il campionato nel migliore dei modi.

Al San Paolo arriva invece una formazione ancora in piena lotta per la salvezza: i punti di distanza dalla zona retrocessione sono sette e una vittoria rappresenterebbe un notevole passo verso l'obiettivo stagionale. Il pronostico risulta a favore dei partenopei, che vantano uno storico di 22 vittorie a fronte dei soli 4 successi bianconeri.

ROMA-INTER

Dopo qualche passo falso l' di Conte ha ripreso a marciare e sperare in un titolo difficile ma ancora possibile: i punti di distacco dalla capolista sono ancora sei e la formazione nerazzurra fa visita alla di Fonseca, reduce da tre vittorie consecutive.

Sfide sempre ricche di goal all'Olimpico, con la Lupa ancora in corsa per un posto in Europa League. Anche in questo caso il pronostico è piuttosto equilibrato, come pure gli 86 precedenti: 34 vittorie giallorosse, 24 pareggi e 28 successi nerazzurri.

Dopo 33 giornate di campionato la Serie A fa registrare il record assoluto di punti conquistati in trasferta, ben 436: è proprio l'Inter la squadra che ne ha collezionati di più, 36 in 16 trasferte con una media di 2,25. Seguono (2,19), Juventus (1,94) e (1,88).