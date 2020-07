Serie A, 32ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le prime tre partite selezionate da Super6 per il 32° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Con Super6 tutti possono vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le prime tre gare scelte per il 30° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

GENOA-

Fondamentale sfida salvezza quella tra e Spal, con i padroni di casa in zona retrocessione ma distanti soltanto un punto da quella che sarebbe la salvezza: situazione invece drammatica per gli ospiti, ultimi in classifica e reduci da una lunga serie di risultati negativi. Per la squadra emiliana la gara del Ferraris ha il sapore dell'ultima spiaggia.

Una sfida d'altri tempi quella tra Genoa e Spal, che negli ultimi 56 anni si sono affrontate solamente due volte in terra ligure: bilancio piuttosto in equilibrio con tre vittorie rossoblù, sei pareggi e due sconfitte. Il pronostico si presenta con un leggero vantaggio per i padroni di casa: si affrontano le due squadre che non vincono da più turni in tutta la Serie A, entrambe sono infatti a secco da cinque giornate.

Altre squadre

A sette giornate dal termine, considerando anche gli scontri diretti ancora in programma, la quota della salvezza sicura potrebbe assestarsi sui 47 punti, ma la proiezione finale in base alle medie punti totalizzate fin qui dalle squadre in lotta lascia pensare che potrebbero bastare soltanto 34 punti per evitare la retrocessione.

CAGLIARI-LECCE

Situazione di classifica piuttosto tranquilla per il , che sembra però aver perso terreno per la lotta verso un posto in Europa: le ultime tre giornate hanno rallentato la corsa degli uomini di Zenga, capaci comunque di strappare un punto sul campo della nell'ultimo turno. In Sardegna arriva un che ha ritrovato entusiasmo dopo un periodo nero di risultati: la vittoria sulla fa respirare i salentini, ora in zona salvezza.

Sono soltanto otto i precedenti giocati a Cagliari dalle due squadre, con cinque successi dei padroni di casa, due pareggi e una sola vittoria dei giallorossi, che pardono dunque leggermente sfavoriti nel pronostico.

FIORENTINA-VERONA

Prosegue il momento poco felice della Fiorentina, che continua a vivere l'ennesima stagione deludente: la squadra viola deve guardarsi le spalle per non finire in acque pericolose, mentre il può celebrare una stagione oltre le aspettative.

Le due squadre si sono affrontate 28 volte in Toscana, con un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa: 14 vittorie per la Viola, 8 pareggi e 6 vittorie degli scaligeri. Partita speciale per Martin Caceres, che affronta i suoi ex compagni dopo aver collezionato 15 presenze e tre goal in maglia gialloblù.