Serie A, 30ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le altre tre partite selezionate da Super6 per il 30° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Super6 permette a tutti gli appassionati di vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo le altre tre gare scelte per il 30° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

PARMA-FIORENTINA

Le due sconfitte consecutive hanno allontanato il dalla zona che vale l'Europa, la formazione di D'Aversa è distante ora sei punti dal sesto posto. Situazione complicata per la , che non vince da cinque partite e naviga ormai a metà classifica: l'ultima brutta sconfitta in casa con il ha confermato tutte le lacune della squadra di Iachini.

Il pronostico sembra dunque piuttosto in equilibrio, mentre i precedenti sorridono ai padroni di casa, vincenti in 8 occasioni con 4 successi ospiti e 10 pareggi. L'ultima vittoria dei toscani risale addirittura al gennaio 2008, in quell'occasione fu Mutu a decidere il match con una doppietta: la squadra viola è dunque chiamata a sfatare un tabù lungo ben 12 anni.

Altre squadre

SAMPDORIA-

Reazione della nell'ultimo turno di campionato: la squadra di Ranieri è tornata alla vittoria dopo tre ko consecutivi, portandosi a quattro punti di distacco dalla zona retrocessione. Discorso diverso invece per la Spal, rimontato proprio sul finale dal e ancora in acque pericolose di classifica.

Una sfida salvezza importantissima per le due squadre e pronostico in totale equilibrio: i precedenti parlano di 7 vittorie blucerchiate, 6 pareggi e 4 vittorie ospiti. I padroni di casa dovranno ancora fare a meno del loro leader offensivo Quagliarella: si candida dunque ancora Bonazzoli per una maglia da titolare. Conferma invece per Floccari dopo lo spettacolare goal segnato ai rossoneri: l'esperto centravanti farà ancora coppia con Petagna.

Rispetto a 12 mesi fa, a questo punto della stagione, la Sampdoria fa registrare un bilancio decisamente negativo: i blucerchiati sono quelli che sono maggiormente peggiorati insieme al , con ben 16 punti in meno dell'anno scorso. Spicca il grande balzo in avanti della a +17, bene anche l' (+12), il e l'Inter (+11). Negativo il bilancio della , con sei punti in meno dell'anno scorso, e del Milan (-8).

UDINESE-GENOA

Altra delicatissima sfida salvezza: l' ha ritrovato entusiasmo e punti dopo la sorprendente vittoria sulla nell'ultimo turno, i bianconeri possono prendere ulteriore ossigeno battendo il , che invece ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate.

Partita da 'tripla' quella di Udine, anche se i friulani vantano uno storico nettamente a favore con 14 successi, 6 pareggi e 5 sconfitte. L'infortunio di Lasagna complica però le cose a mister Gotti, che confermerà la coppia Nestorovski-Okaka. Il reparto offensivo rossoblù sarà invece affidato alla collaudata coppia Iago Falque-Pinamonti.