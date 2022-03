Serie A, 29ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 12 MARZO, ORE 15.00

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

MARCATORI: 8' Bonazzoli, 20' Scamacca, 30' Traoré, 81' Djuric

Pareggio spettacolare tra Salernitana e Sassuolo con i campani che acciuffano il 2-2 a nove dalla fine. Vantaggio lampo dei padroni di casa con Bonazzoli che approfitta della topica di Consigli e firma l'1-0. I neroverdi non ci stanno e la ribaltano nel giro di dieci minuti: Scamacca, di testa, fa 1-1 al 20', poi il gioiello di Traoré vale il sorpasso. Match che sembra incanalarsi sui binari congeniali alla squadra di Dionisi, ma nella ripresa Raspadori rovina tutto con un doppio giallo nel giro di due minuti che riduce il Sassuolo in 10. Poi, all'81', arriva il sigillo di Djuric che firma il 2-2.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Veseli (46' Zortea), Gyomber, Fazio, Ruggeri (70' Ranieri); Coulibaly L., Ederson (31' Radovanovic), Kastanos (46' Perotti); Verdi (70' Mousset); Djuric, Bonazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (46' Tressoldi), Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè (78' Matheus Henrique); Scamacca (69' Defrel).

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Berardi (SAS), Ruggeri (SAL), Ranieri (SAL), Lopez (SAS)

Espulsi: Raspadori (SAS) per doppia ammonizione

MARCATORI: 55' Erlic, 74' Manaj

Lo Spezia coglie un importantissimo successo al 'Picco' regolando 2-0 il Cagliari in un vero e proprio spareggio salvezza. La sfida si risolve nella ripresa dopo il rigore fallito da Verdi nel primo tempo, sul quale Cragno è reattivo e tiene inchiodato il match sullo 0-0. Nella seconda frazione, però, la truppa Thiago Motta cambia passo e sblocca al 55' con Erlic prima del bis targato Manaj.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni (83' Hristov); Verde (68' Manaj), Agudelo (68' Kovalenko), Gyasi (91' Ferrer). All. Thiago Motta.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato (72' Keita Baldé), Altare; Bellanova, Deiola (62' Pereiro), Grassi, Baselli (62' Marin), Dalbert (46' Zappa); Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzari

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pavoletti (C), Joao Pedro (C), Manaj (S), Goldaniga (C), Zappa (C)

Espulsi: -