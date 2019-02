Serie A, 28ª giornata: Lazio-Parma domenica alle 15, Napoli-Udinese alle 18

Cambiano gli orari di due partite della 28ª giornata di Serie A: Lazio-Parma domenica 17 marzo alle 15, Napoli-Udinese alle 18.

Il programma della 28ª giornata di Serie A, viene modificato. Oggetto della duplice variazione sono Lazio-Parma e Napoli-Udinese, che si invertono gli orari del calcio d'inizio originariamente stabiliti.

Come ha reso noto la Lega, il match dell'Olimpico tra biancocelesti e ducali andrà in scena domenica 17 marzo alle ore 15 anzichè alle 18 come inizialmente programmato.

Per quanto riguarda la sfida del San Paolo tra azzurri e friulani, invece, dalle ore 15 il fischio d'avvio dell'incontro è stato spostato alle 18 al posto di quello scelto in prima battuta per Lazio-Parma.

Di seguito il quadro completo delle novità con data e ora delle due partite: