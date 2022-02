Serie A, 27ª giornata: risultati e marcatori

SABATO 26 FEBBRAIO 15:05

SALERNITANA-BOLOGNA 1-1

MARCATORI: 43' Arnautovic (B), 72' Zortea (S)

Un punto che serve a poco, pochissimo alla Salernitana quello conquistato contro il Bologna all'Arechi: nella prima frazione gli uomini di Nicola ci provano soprattuto con Ribery, protagonista di un episodio che farà discutere con un calcio di rigore prima assegnato e poi corretto dal VAR. Nel finale della prima frazione rete di testa di Marko Arnautovic, il terzo in due partite, che porta in vantaggio il Bologna. Nella ripresa assalto della Salernitana che trova il pari grazie a Zortea, entrato da meno di un minuto al posto di Zortea: nonostante il forcing finale, però, finisce 1-1 all'Arechi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe 6; Mazzocchi 6, Dragusin 6, Fazio 6, Ranieri 5,5 (46' Gagliolo 6,5); L. Coulibaly 5,5, Ederson 6 (88' Bohinen sv), Kastanos 6 (71' Zortea 6,5); Verdi 5,5 (71' Mousset 5,5); Djuric, Ribery 6,5 (71' Perotti 6). All. Nicola

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6,5; Soumaoro 6, Medel 6,5, Theate 6,5; De Silvestri 6,5, Schouten 6 (87' Bonifazi sv), Soriano 5 (73' Vignato 5,5), Hickey 5,5; Orsolini 5,5 (63' Svanberg 6), Arnautovic 6,5, Barrow 5 (73' Sansone 6). All. Mihajlovic

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Ranieri (S), Soriano (B), Coulibaly L. (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B) - Nicola (S)

Espulsi:

VENERDÍ 25 FEBBRAIO ORE 21:05

GENOA-INTER 0-0

Ennesimo stop per l'Inter, che non riesce a vincere da ormai quattro sfide. Anche a Genova, contro il Genoa, la formazione nerazzurra non va oltre il pari, perdendo l'opportunità di approfittare dello stop da parte del Milan contro l'Udinese. Quinto pareggio in cinque gare per Blessin, che dopo aver fermato la Roma limita anche la squadra di Inzaghi. Deludono Sanchez e Lautaro Martinez, tra i padroni di casa sfortunatissimo Cambiaso, entrato a inizio ripresa e sostituito dopo otto minuti a causa di un problema al ginocchio.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 6, Ostigard 7.5, Maksimovic 6 (53' Cambiaso sv, 59' Calafiori 6), Vasquez 6; Sturaro 6, Badelj 6.5; Portanova 6 (83' Rovella sv), Melegoni 6, Gudmunsson 5.5 (83' Amiri sv); Yeboah 6.5 (59' Kallon 6). Allenatore: Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6 (87' Caicedo sv), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 5.5, Barella 6 (83' Vecino sv), Brozovic 5.5, Calhanoglu 6 (73' Vidal 5.5), Perisic 6.5 (83' Dimarco sv); Dzeko 6, Sanchez 5 (73' L.Martinez 5.5). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Perisic (I), Portanova (G), Ostigard (G)

Espulsi: nessuno

VENERDÍ 25 FEBBRAIO ORE 18:50

MILAN-UDINESE 1-1

Marcatori: 29' Leao, 66' Udogie

Leao illude Pioli, Udogie regala un punto all'Udinese. Ma anche tante polemiche. Finisce in parità la prima sfida del 27esimo turno di Serie A, che ha visto il Milan fermato dall'Udinese nella gara che aperto il venerdì e la nuova giornata di campionato. Rossoneri avanti con il portoghese nella prima frazione, abile a liberarsi da un corpo a corpo con Becao per battere SIlvestri, ma recuperati dall'inserimento dell'esterno di Cioffi al 66'. Proteste da parte dei padroni di casa per il tocco da parte del bianconero.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5, Tomori 6,5, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 6; Tonali 7, Kessie 5,5; Messias 5,5 (65' Saelemaekers 5,5), Brahim Diaz 5 (85' Maldini sv), Leao 7; Giroud 5,5 (65' Rebic 5). All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5,5, Marí 6,5, Perez 5,5; Molina 6, Arslan 6 (90' Jajalo sv), Walace 6,5, Makengo 6 (55' Pereyra 7), Zeegelaar 5,5 (55' Udogie 7); Beto 6 (65' Success 5,5), Deulofeu 6. All. Cioffi

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Perez (U), Becao (U), Rebic (M), Molina (U), Success (U), Leao (M)

Espulsi: Nessuno