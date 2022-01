Serie A, 21ª giornata: quali partite si giocano e quali sono a rischio

Che succede in Serie A dopo la pubblicazione del nuovo protocollo Covid? Come cambia la situazione in vista della 21ª giornata? E soprattutto: quali partite verrano giocate e quali rischiano di non essere disputate?

Il nuovo regolamento parla chiaro: con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il Covid-19 si scende in campo. Qualora una squadra che abbia questi requisiti non si dovesse presentare in campo per disputare la partita, la Lega da protocollo non accorderà nessun rinvio, percorrendo la strada della sconfitta a tavolino, anche con un intervento diretto da parte delle ASL.

Questa la situazione, partita per partita, in aggiornamento:

EMPOLI-SASSUOLO

L'Empoli al momento non ha nessun positivo, il Sassuolo invece soltanto tre. Entrambe le squadre sono scese in campo nella scorsa giornata e lo faranno pure nella 21ª giornata.

VENEZIA-MILAN

Nessun rischio nemmeno per Venezia-Milan: la partita si disputerà regolarmente, con la situazione dei positivi sotto controllo.

CAGLIARI-BOLOGNA

Il gruppo squadra del Bologna è in isolamento per cinque giorni dopo il blocco da parte della AUSL, quindi teoricamente domenica non potrebbe giocare. Tuttavia la squadra di MIhajlovic può vantare 13 giocatori disponibili (Primavera inclusi) come da protocollo, dunque per la Lega deve presentarsi in campo, pena la sconfitta a tavolino.

TORINO-FIORENTINA

La situazione del Torino è praticamente uguale a quella del Bologna. La squadra è stata fermata dall'ASL prima di partire per Bergamo, ma tecnicamente avrebbe il numero di giocatori negativi necessari per poter giocare contro la Fiorentina. Per la Lega è chiamata a presentarsi in campo, a prescindere dalle comunicazioni da parte dell'ASL.

NAPOLI-SAMPDORIA

Le due squadre scenderanno regolarmente in campo al Maradona. Al momento la disputa della partita non è da considerare minimamente a rischio.

UDINESE-ATALANTA

Come Bologna e Torino, anche il gruppo squadra dell'Udinese è stato messo in isolamento per cinque giorni. Il club friuliano ha chiesto ufficialmente alla Lega il rinvio delle partite contro Fiorentina e Atalanta, ma la situazione anche qui non dovrebbe cambiare. Con 13 giocatori negativi a disposizione, l'Udinese dovrà giocare regolarmente la partita. Nessun rinvio possibile in questo caso da parte della Lega, ma sconfitta a tavolino, come da protocollo.

GENOA-SPEZIA

Non ci sono rischi legati alla disputa di Genoa-Spezia fino a questo momento. Situazione dei contagiati sotto controllo e partita regolarmente in programma.

ROMA-JUVENTUS

Fattore di rischio praticamente nullo anche per quanto riguarda Roma-Juventus. La partita si giocherà.

INTER-LAZIO

L'Inter non è scesa in campo nell'ultima giornata a causa del blocco dell'AUSL imposto al Bologna. I nerazzuri però non avranno problemi a scendere in campo nel prossimo turno contro la Lazio.

VERONA-SALERNITANA

La Salernitana è ferma da due giornate dopo il focolaio Covid esploso all'interno del gruppo granata. La situazione è ancora piuttosto complessa, ma nelle prossime ore si capirà se i campani avranno gli ormai canonici 13 giocatori negativi a disposizione per giocare contro il Verona.