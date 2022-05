L'Italia ha il proprio roster di squadre per l'annata europea 2022/2023. Con le gare di sabato 21 maggio, infatti, si è chiusa la questione riguardante i club che parteciperanno a Champions, Europa League e Conference nella prossima stagione.

Una stagione pregna di sorpassi e contro-sorpassi, quella della Serie A 2021/2022, con i verdetti di Europa League e Conference arrivati sul gong. Diverso il discorso della Champions, che ha visto le quattro qualificate approdare ai gironi già a metà primavera.

Milan

Inter

Napoli

Juventus

Lazio

Roma

Fiorentina

La grande delusa dell'annata 2021/2022, in virtù del risultato dell'ultima giornata è l'Atalanta: la Dea chiude in campionato all'ottavo posto e non giocherà nessuna delle competizioni UEFA nella prossima stagione.

CHI GIOCHERÀ LA CONFERENCE LEAGUE?

Non cambierà nulla. Il successo del nuovo torneo UEFA permette alla vincitrice di giocare i gironi di Europa League, ma la Roma è già qualificata agli stessi tramite il campionato. Lo scenario sarebbe stato diverso in caso di arrivo dei giallorossi sotto il settimo posto: in quel caso Atalanta e Fiorentina si sarebbero spartite Europa League e Conference League, con la Roma ai gironi di Europa League e ben otto squadre in Europa. Niente da fare.