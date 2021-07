Serie A 2021/2022, le gare su DAZN e Sky: date e orari

Serie A 2021/2022: la programmazione di DAZN e Sky per ogni giornata di campionato.

Nel pomeriggio ha preso ufficialmente forma il campionato di Serie A 2021/22. A Milano si è tenuta la cerimonia del sorteggio che ha definito la composizione delle 38 giornata della prossima edizione della massima serie. Si riparte, dunque, alla caccia dell'Inter campione d'Italia e anche quest'anno saranno DAZN e Sky a trasmettere tutti i match del torneo nostrano.

SERIE A 21/22: GLI ORARI E I GIORNI DELLE GARE DI DAZN

DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta e in esclusiva sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A sino al 2024. Al sabato DAZN trasmetterà in diretta i due anticipi delle 15.00 e delle ore 18.00. Di domenica, invece, la diretta delle altre cinque partite: tre alle ore 15, il match delle 18 e il posticipo delle 20.45.

SERIE A 21/22: GLI ORARI E I GIORNI DELLE GARE DI SKY

Sky si è riservata la possibilità di trasmettere in coesclusiva le restanti tre gare di ogni turno di A: al sabato l'anticipo serale delle 20.45, la domenica il 'Lunch Match' delle ore 12.30 e infine il 'Monday Night' del lunedì alle ore 20.45.

SERIE A 2021-2022: LE VARIAZIONI DI ANTICIPI E POSTICIPI

Come comunicato dalla Lega Serie A sono previste alcune variazioni per quanto riguarda gli orari di anticipi e posticipi in determinate giornate del campionato di Serie A: