Serie A 2020/2021, i big match su Sky e DAZN: l'assegnazione delle partite

Annunciate dalla Lega Serie A le 'pick' dei big match: su DAZN la possibilità di vedere Milan-Inter, a Sky Juventus-Napoli.

La Lega ha annunciato la suddivisione dei big match per il prossimo campionato ai due brodcaster che detengono diritti di trasmissione del torneo per il territorio italiano, Sky e DAZN. 16, come da bando, i 'top match' scelti da Sky, 4 quelli selezionati in esclusiva da DAZN.

DAZN potrà trasmettere match importanti in diretta - , - , -Inter (ovvero il Derby di ritorno) e Juventus-Lazio.

Per Sky invece la possibilità di mostrare andata e ritorno di Inter contro , nonchè il Derby di e Milan-Juventus.

Altre squadre

I big match di Serie A 2020/2021 su Sky e DAZN