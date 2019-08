Serie A, 12 giocatori squalificati per la 1ª giornata: in 7 per sanzioni in altri campionati

Saranno ben 12 i calciatori costretti a saltare per squalifica la prima giornata di Serie A: 3 di questi sconteranno sanzioni maturate all'estero.

Sono in tutto 12 i giocatori che salteranno la 1ª giornata di che si disputerà fra sabato 24 e domenica 25 agosto. Nell'elenco figurano anche 7 calciatori che hanno maturato le loro sanzioni in un altro campionato, 3 all'estero e 4 in Serie B.

Per quanto riguarda Balotelli, appena acquistato dal , SuperMario deve ancora scontare la mega squalificata rimediata con l'Olympique Marsiglia per un'entrata da dietro su Congré durante la sfida con il dello scorso maggio. Discorso simile, ma sanzione più lieve, per Marko Rog, anche lui out per -Brescia a causa di un turno di stop rimediato quando indossava la maglia del in prestito dal .

Oltre a loro, l'esordio in Serie A sarà rimandato per Kevin Agudelo del , che dovrà scontare una sanzione inflittagli lo scorso anno in con la maglia dell'Atletico Huila. I giocatori fermati per una sanzione ricevuta nell'ultimo turno della Serie A 2018/2019 sarà appena 5: Ilicic, Pajac, Depaoli, Berardi e Magnanelli.

Gli altri quattro nomi mancanti all'appello, ovvero Buongiorno del , Di Carmine e Vitale del e Mateju del Brescia, infatti, sono reduci da una sanzione ricevuta in Serie B.

Questi tutti i nomi dei 12 squalificati che salteranno la 1ª giornata di Serie A: Agudelo (Genoa), Balotelli (Brescia), Berardi ( ), Buongiorno (Torino), Depaoli ( ), Di Carmine (Verona), Ilicic ( ), Magnanelli (Sassuolo), Mateju (Brescia), Pajac (Genoa), Rog (Cagliari), Vitale (Verona).