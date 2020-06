Sergio Sylvestre canta l'inno ma si dimentica le parole: imbarazzo prima di Napoli-Juve

Il cantante statunitense, vincitore della quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha fatto discutere sui social.

Dopo le esibizioni di Malika Ayane nel 2019 e di Noemi nel 2018, stavolta l'Inno italiano prima della finale di Coppa Italia è stato affidato a Sergio Sylvestre, cantante statunitense classe '90 vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi, quindicesima edizione.

Il trentenne, proveniente da Los Angeles, ma innamorato dell' dal 2012 dopo aver visitato la Puglia ed essere cresciuto come cantante pop soul proprio nel Belpaese, è stato tradito dall'emozione scordandosi per un secondo il testo di Fratelli d'Italia. O forse fermandosi direttamente, commosso per la grande opportunità datagli dalla Lega.

Per Sylvestre comunque una bella interpretazione dell'Inno Nazionale, sopratutto considerando uno stadio vuoto e la pressione di una finale di alquanto strana, con i tifosi solamente virtuali in diretta tv e con pochissime persone effettivamente presenti all'Olimpico.

Sergio Sylvestre ha anche omaggiato il movimento Black Lives Matter e il compianto George Floyd con il pugno sinistro alzato, divenuto ormai simbolo della protesta negli , ma allargatasi anche nel mondo del calcio, con omaggi dalla alla .

L'inno nazionale o in generale le esibizioni canore prima della finale di Coppa Italia hanno comunque sempre portato ad una grande discussione sui social anche negll anni precedenti: rapporto tra musica e calcio, sui campi da calcio, sempre difficile.