Sergio Ramos segna il rigore: Casemiro di spalle in ginocchio a centrocampo

Il capitano del Madrid segna il rigore che vale probabilmente la Liga: il brasiliano non guarda e si inginocchia in mezzo al campo.

Un rigore che vale la . Tanto per cambiare, con il timbro di Sergio Ramos. Il Real Madrid passa al San Mamés, batte l' Bilbao e si lancia verso la vittoria della Liga, a +7 sul con 4 partite ancora da disputare (5 per i blaugrana).

Il goal del capitano della casa blanca vale tanto, ha un peso specifico incalcolabile. Tanto che Casemiro, in quel momento, non se l'è sentita di guardare.

Il centrocampista brasiliano si è inginocchiato nel cerchio di centrocampo, dando le spalle alla porta nella quale Ramos poco dopo avrebbe messo il pallone. In ginocchio, con le mani sul volto, come in preghiera.

Altre squadre

#Casemiro in ginocchio al centro del campo dopo il rigore trasformato da Ramos che forse decide la Liga. Quattro Champions, tre Mondiali per Club, una Copa America, tutti i titoli in . La fame dei vincenti: immagine stupenda. pic.twitter.com/n6tIDcqaXX — Tommaso Turci (@TommasoTurci) July 5, 2020

Poi la palla che si è insaccata, le urla nel silenzio del San Mamés. Casemiro ha finalmente potuto esultare, così come tutto il . Che ha mosso un altro passo in avanti verso il ritorno alla vittoria della Liga dopo il successo del 2017.