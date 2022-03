Fuori dalla Champions senza mai giocare: Sergio Ramos fantasma al PSG

Non ha mai vinto la Champions League e ancora una volta dovrà attendere per provare a conquistarla. Ennesima eliminazione deludente dalla massima competizione europea per il PSG, che dopo la faranonica campagna acquisti estiva sembrava tra le favorite per il titolo. Niente da fare: l'esperienza e l'unità di squadra, in questo caso del Real Madrid, ha nuovamente avuto la meglio.

Tanti volti delusi in casa Real, da un Messi sempre più deludente, ad un Donnarumma che ha fatto parlare di sé in negativo per l'errore sulla pressione di Benzema che ha portato all'1-1 del club spagnolo. Non era in campo Sergio Ramos, punto interrogativo della stagione che non ha mai giocato in Champions League.

Per la prima volta uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio mondiale, capace di conquistare due Europei, la Coppa del Mondo e ben quattro Champions League, chiude la sua stagione senza mai essere sceso in campo in una competizione internazionale.

Sette match da indisponibile, uno in panchina contro il Manchester City. Troppi infortuni, tanti dubbi.

Da quando è approdato a parametro zero al PSG nel 2021, Sergio Ramos ha giocato appena 283 minuti, di cui 45 in Coppa di Francia, altra competizione in cui la squadra francese è uscita agli ottavi di finale. Per il resto quattro gettoni in Ligue 1 ed un goal. In mezzo un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai piani di Pochettino per venticinque partite.

Non è chiaro quando Sergio Ramos potrà scendere in campo, visto e considerando che l'infortunio al polpaccio lo ha fermato una seconda volta dopo l'iniziale stop e conseguenti primi match con i colori del PSG indosso in gara ufficiale. Allo spagnolo, come al resto del team, rimane solo la Ligue 1, che a meno di clamorosi colpi di scena sarà vinta nelle prossime settimane, vista la distanza siderale dal Nizza secondo a -13.

Quale futuro per Sergio Ramos? Il contratto siglato con il PSG scadrà nel 2023, ma vista una prima stagione praticamente nulla non è da escludere un addio molto prima del previsto. Tutte questioni future in ogni caso, vista che l'attenzione del giocatore e della società francese sono rivolte al presente e al ritorno in campo dell'ex Real Madrid.

Alla fine l'emozionante ritorno in campo al Bernabeu non si è verificato: i suoi vecchi compagni hanno aggiunto una nuova tacca al difficile rapporto tra il PSG e le grandi competizioni europee.