Sergio Ramos non vuole fermarsi: "Giocherò ancora 4-5 anni ad alto livello"

Ad aprile i dati dicono che Sergio Ramos al PSG ha disputato solo 7 gare tra Ligue 1 e Coupe de France: insomma, stagione al di sotto delle aspettative.

Lo spagnolo dal suo arrivo a Parigi ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che lo hanno fermato e "parcheggiato ai box" per mesi: le gare giocate per intero, per intenderci, sono solo 3.

Lo scorso 30 marzo ha compiuto 36 anni, ma Sergio Ramos non ha proprio voglia di fermarsi, al netto dell'ultima stagione.

"Mi restano tra i quattro o cinque anni ad alto livello, poi sarà il momento di un'altra esperienza".

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, il centrale del PSG ha fissato le prossime tappe della sua carriera.

"Ho ancora 2 anni di contratto qui a Parigi, ma cercheremo di allungarli a 3. Poi vedremo. Finché il fisico tiene, la testa continua a essere focalizzata".