Sergio Ramos? Mancini? No, Maripan miglior centrale goleador d'Europa

Il difensore del Monaco ha segnato cinque reti fin qui in campionato: nessuno come lui tra i maggiori campionati continentali.

Faticano più del previsto e rispetto al passato, i centrali d'Europa. Non nel bloccare i propri avversari, ma nelle sortite offensive, nei corner e nelle azioni d'attacco del proprio team. Punto in più per trovare la rete, i difensori goledor latitano, ma hanno comunque i propri imperatori nel 2020/2021.

Con le Nazionali protagoniste in giro per il mondo e i tornei continentali fermi, si può studiare il dato riguardo i maggiori centrali goleador tra i top campionati europei, i soliti Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Serie A. Guillermo Maripan è il Re fin qui, da Monaco, Principato, torneo transalpino.

Il cileno, al Monaco dal 2019 dopo essere arrivato nel Principato via Alaves, ha segnato fin qui cinque reti per il suo Monaco, in un'ottima stagione dei biancorossi a ridosso della lotta per il titolo, ma non abbastanza per allungare le mani sul trofeo della Ligue 1.

I punti di distanza dalla vetta si sono ridotti a quattro, anche grazie all'estro sotto porta di Maripan, sempre pronto a battere di testa o a raccogliere una respinta. Nazionale cileno, Maripan non ha ancora vinto nulla in carriera, ma la possibilità della Ligue 1 e della prossima Copa America, potrebbero renderlo un prospetto interessante nel calciomercato estivo.

Ha 'già' 26 anni, ma le grandi stanno cominciando ad osservarlo attentamente per le sue abilità difensive e sopratutto offensive. Ha sempre avuto il vizio del goal, in patria e in Spagna, ma ora Maripan sta affinando la sua tecnica per migliorare i suoi dati sotto porta.

Sotto Maripan c'è Mancini della Roma, con quattro realizzazioni, mentre Sergio Ramos, praticamente sempre in cima alla lista dei difensori goleador, è fermo a due causa stagione tribolata. Tra i migliori anche Bremer del Torino, Zouma del Chelsea e Stones del Manchester City, tutti a quattro goal.

Nomi conosciuti o blindati, mentre Maripan si appresta ad essere il nome su cui puntare per avere per le mani un centrale goleador tra campionato e coppe.