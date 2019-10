Sergio Ramos da record: primatista di presenze all-time con la Spagna

Sergio Ramos ha superato Casillas: 168 presenze, è il più utilizzato nella storia della Nazionale spagnola. Come lui Cafu, Buffon e altre leggende.

C'è chi lo ama. E chi lo odia. Chi semplicemente lo rispetta, consapevole della sua forza in difesa e in attacco, nonostante qualche colpo proibito di troppo. Capitano del e della , Sergio Ramos è sicuramente uno dei difensori più importanti del nuovo millennio. Ed oggi è entrato ancor più nella storia.

Scendendo in campo contro la Norvegia, nel match valido per le qualificazioni all'Europeo 2020, Sergio Ramos ha infatti staccato l'amico ed ex compagno Casillas come giocatore più presente nella storia della Spagna . Un traguardo grandioso per il 33, in Nazionale dal 2005.

Sergio Ramos è uno dei simboli della generazione d'oro spagnola, capace di conquistare un Mondiale e due Europei. Un difensore capace di scendere in campo per 168 volte con la Roja, ma straordinariamente anche nella top ten dei maggiori cannonieri di sempre della rappresentativa: 21 goal, come l'ex simbolo del Real , Michel.

Il classe 1986 ha già un doppio obiettivo per il 2020: non solo le Olimpiadi, ma anche la conquista del suo terzo Europeo, che lo porterebbe ad essere l'unico calciatore nella storia di tale competizione a riuscirci (superando diversi suoi compagni spagnoli, la maggior parte ritiratisi o fuori dal giro della Nazionale).

Superando Casillas, Sergio Ramos entra in un circolo di fuoriclasse assoluti, primatisti delle rispettive Nazionali: da Cafu a Buffon, passando per Matthäus, Shilton e Thuram. Un alloro in più in una carriera a dir poco straordinaria.

Certo, nel corso del tempo il suo record verrà battuto come ovvio da qualcun altro. Ma non è tempo di pensarci.