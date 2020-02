Sergio Ramos all'attacco: "Decisioni degli arbitri prestabilite, è scandaloso"

La sconfitta del Real Madrid in casa del Levante ha causato un vespaio di polemiche: "Gli arbitri una volta erano più rispettosi".

Una sconfitta decisamente inaspettata, quella in cui è incappato il di Zidane nell'ultima gara di campionato. di misura e risultato shock che ha permesso al di scavalcare i rivali in testa. Polemiche a non finire, però, dopo l'1-0 segnato da Morales all'Estadi Ciutat de València.

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, si è scagliato duramente contro la direzione arbitrale di Hernandez, reo secondo il difensore dei Blancos di non aver tenuto un comportamento corretto nei suoi confronti. Parole infuocate che stanno facendo discutere enornemente in .

Sergio Ramos ha preso come esempio una gara in Supercoppa:

"La mia mano in Supercoppa, contro il , è stata sanzionata ed era involontaria: con il ci sono state due mani involontarie che non sono state sanzionate".

Da qui il caos:

"Non mi piace parlare degli arbitri, come ho sempre detto sono umani e possono sbagliare. A volte, però, ti fanno venire dei dubbi e ti fanno pensare: il criterio è diverso a seconda delle giornate...".

Sergio Ramos guarda al passato, sicuro che in passato le cose andassero meglio:

"Gli arbitri, una volta, erano più rispettosi, ora invece è impossibile parlare con loro: i capitani sono lì per aiutarli. C’è arroganza, è scandaloso".

La stoccata finale è quella più roboante: