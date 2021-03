Sergio Ramos a sorpresa: "Messi al Real Madrid? Sarei felicissimo"

E' un Sergio Ramos disposto a parlare di tutto nella live su Twitch sul canale di Ibai: "Ronaldo via da Madrid? Hanno perso tutti, anche lui".

Dopo aver parlato a margine della presentazione del suo documentario, che andrà in onda su Amazon Video, Sergio Ramos si è raccontato successivamente anche in una diretta su Twitch, sul canale di Ibai.

Tantissimi i temi trattati, tra i quali anche un possibile cambio di ruolo che sarebbe piaciuto a Ramos. D'altronde i goal segnati in carriera parlano per lui...

"Se non fossi stato difensore centrale, avrei fatto la prima punta. Tipico attaccante forte fisicamente, che addomestica la palla e gioca di sponda per gli altri. Come Aduriz. Ai tempi ne avevo anche parlato con Ancelotti, mi aveva detto che mi avrebbe messo come attaccante in qualche partita".

C'è spazio anche per tornare a qualche anno fa, alla partenza di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, direzione Juventus.

"Sulla partenza di Cristiano Ronaldo, ha perso lui ed ha perso il Real Madrid. Io non l'avrei venduto, perché è uno dei migliori al mondo e ci avrebbe aiutato a vincere di più. Sono rapporti che devono durare per tutta la vita. Non ci credi mai del tutto, speri che cambi idea, ma fu una decisione che prese lui. È un giocatore decisivo. Questi giocatori si guadagnano il diritto di prendere decisioni".

A sorpresa, Sergio Ramos rivela che sarebbe felice dell'ipotetico arrivo di Lionel Messi al Real Madrid, nonostante le tantissime battaglie e tensioni da avversari.

"Messi al Real Madrid? Sarei felicissimo di averlo. In tutti questi anni abbiamo dovuto affrontare il miglior Leo Messi in campo, quindi il fatto di non averlo più come avversario in campo sarebbe ottimo. Io al Barcellona invece? Non ci sono possibilità, ci sono cose nella vita che vanno oltre i soldi. Così come non vedresti Xavi o Piqué a Madrid..."

I nuovi fenomeni del calcio mondiale sono sicuramente Haaland e Mbappé. Sergio Ramos si espone pubblicamente e consiglia il Real Madrid.

"Mi piacerebbe averli entrambi. Forse, vista la situazione attuale, penso che sarebbe più facile portare Haaland. Con Mbappé le circostanze sono più complicate. Penso che non sarebbe affatto male per il Real Madrid rinforzarsi con Haaland. Penso che potrebbe dare molto al Real Madrid. Anche Mbappé ovviamente, ma acquistarlo sarebbe più difficile".

Al ritiro ancora non pensa, anzi, ha messo nel mirino il Mondiale in Messico del 2026, quando avrà 40 anni.