Sergio Oliveira decisivo su punizione, Mbemba: "La barriera della Juve salta sempre"

Il difensore del Porto, Mbemba, ha parlato del goal che ha eliminato la Juve dalla Champions: “Abbiamo notato che in barriera saltano sempre”.

Sergio Oliveira è stato uno dei protagonisti assoluti della sfida che ha decretato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League.

Il centrocampista del Porto infatti, prima al 19’ ha trasformato il calcio di rigore che ha aperto le marcature allo Stadium e poi al 115’ ha segnato direttamente da calcio di punizione la rete che è valsa il momentaneo 2-2 e che di fatto ha consentito ai lusitani di chiudere definitivamente la pratica.

Proprio il suo secondo goal è stato quello più analizzato in assoluto dopo il triplice fischio finale. La sua conclusione sembrava infatti non propriamente irresistibile e la maggior parte delle responsabilità per la rete subita, sono state addossate agli uomini della barriera e in particolare a Cristiano Ronaldo che, nell’occasione, non solo si è voltato dando le spalle al pallone facendolo passare sotto ai suoi piedi.

In realtà, la traiettoria impressa alla sfera da Sergio Oliveira non è stata casuale. La volontà del centrocampista lusitano infatti, era quella di far passare il pallone esattamente in quel punto.

A confermarlo è stato, dopo il triplice fischio finale, il suo compagno di squadra Chancel Mbemba.