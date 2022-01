Sergio Oliveira non scala le gerarchie: "Nuovo rigorista? Pellegrini era il primo..."

Si è presentato con in dote una rete dal dischetto valsa i primi 3 punti del 2022 per la Roma. Eppure Sergio Oliveira non sembra intenzionato a scavalcare le gerarchie.

Intervistato da DAZN, il portoghese ha spiegato il perché si è presentato dagli undici metri contro il Cagliari.

"Era Lorenzo il prima rigorista, poi purtroppo ha avuto un problema nella rifinitura. Eravamo d'accordo che io ero la seconda opzione. Sono soprattutto contento della vittoria della squadra".

Il centrocampista è arrivato dal Porto in prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro ed è stato subito mandato in campo con una maglia da titolare.

Pellegrini è stato fermato nel prepartita da un problema muscolare alla coscia destra. Mourinho ha quindi preferito tenerlo fuori e affiancare Veretout al portoghese.