Sergio Conceição rinnova con il Porto: ancora in sella fino al 2024

Sergio Conceição continua la sua avventura alla guida del Porto. L'ex giocatore di Inter e Lazio, che quest'anno ha eliminato la Juventus dalla Champions League, non cambia aria e anzi rinnova il suo contratto.

"FC Porto e Sergio Conceição annunciano il rinnovo del contratto che già li lega dal 2017, e lo estendono fino al 2024. La firma del nuovo capitolo avverrà oggi, all'Estádio do Dragão, alle 12:00. Sergio Conceição diventerà il primo allenatore dell'era di Jorge Nuno Pinto da Costa a ricoprire più di quattro stagioni consecutive sulla panchina biancoblu. Lavorando per i Dragons come allenatore, l'ex ala ha già vinto due edizioni del campionato portoghese, una Coppa del Portogallo e due Supercoppe".