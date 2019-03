Sergio Conceiçao rinnova con il Porto: ufficiale l'accordo fino al 2021

Sergio Conceiçao ha rinnovato il contratto che lo lega al Porto. Il tecnico si lega ai Dragoes fino al 2021.

A pochi giorni dalla fondamentale sfida con la Roma valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, importante rinnovo in casa Porto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico Sergio Conceiçao ha infatti apposto la firma che lo legherà al club dei Dragoes fino al 2021.

A confermarlo è stata la società lusitana attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato até 2021#FCPorto pic.twitter.com/8B6XpdcJbs — FC Porto (@FCPorto) 1 marzo 2019

“Il Porto ha rinnovato il contratto di Sergio Conceiçao fino al 2021, il che vuol dire che il tecnico portoghese porterà il ‘dragao’ sul petto per altre due stagioni. Questa è la seconda volta che Sergio Conceiçao prolunga il suo legame con il Porto, visto che l’aveva già fatto meno di un anno fa il 24 maggio 2018”.

Sergio Conceiçao è approdato sulla panchina del Porto nel 2017 e alla guida della compagine lusitana ha vinto un campionato ed una Supercoppa di Portogallo.

Vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che da giocatore ha vestito le maglie di Lazio, Parma ed Inter, da allenatore ha guidato anche Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes e Nantes.

Il suo Porto, affronterà sabato il Benfica in quello che è un grande classico del calcio portoghese e successivamente cercherà contro la Roma il pass per i quarti di finale di Champions. Al Estadio do Dragao, si ripartirà dal 2-1 con il quale i giallorossi si sono imposti all’andata.