Sérgio Conceição nel mirino del Napoli: due campionati vinti col Porto

Il Napoli sembrerebbe intenzionato a puntare sul tecnico portoghese che negli ultimi quattro anni ha vinto cinque trofei alla guida del Porto.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal 'Corriere dello Sport' il Napoli avrebbe già scelto l'erede di Gattuso sulla panchina azzurra. Sarebbe infatti ai dettagli l'accordo con Sérgio Conceição, attuale tecnico del Porto e capace di portare i lusitani sino ai quarti di finale di Champions League.

La Serie A la conosce a menadito, dopo averne calcato i campi con le maglie di Lazio e Inter. La prossima stagione potrebbe riproporlo in massima serie tricolore nelle vesti di tecnico di una squadra che proprio al fotofinish ha visto sfumare la chance di qualificarsi alla competizione europea principale.

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2009, ha vissuto due esperienze puramente transitorie nei panni di Direttore Sportivo del PAOK Salonicco e di vice allenatore allo Standard Liegi. I primi passi concreti da allenatore li muove ovviamente in patria: all'Olhanense si dimette dopo un anno e mezzo nel 2013, mentre all'Academica ci arriva da subentrato e porta la formazione di Coimbra nella parte sinistra della classifica.

A seguire altre due parentesi, una al Braga - dove arriva in finale di Coppa del Portogallo e trascina i suoi in Europa League e una al Vitória Guimarães - insediamento a stagione in corso - a precedere la prima esperienza estera alla guida del Nantes in Ligue 1.

In Francia si comporta bene, chiude con un ottavo posto e mette nero su bianco un rinnovo di tre anni con 'L'Atlantique'. A scombinare il copione, però, ci pensa il Porto che in estate lo strappa dalla corte dei 'Canarini' e concretizza il ritorno in patria.

Al 'do Dragao' si presenta con il botto: vince subito il campionato e arriva sino agli ottavi di Champions. Nei successivi tre anni impreziosisce la bacheca con un altro titolo nazionale portoghese, due coppe e una Supercoppa.

Ora la prossima avventura potrebbe chiamarsi Italia. Una sfida elettrizzante, un campionato che conosce. Lo Stadio 'Diego Armando Maradona' la sua possibile nuova casa.