Serginho elogia Paquetà: "Lo chiamo 'il nuovo Messi', deve adattarsi al calcio italiano"

Paquetà fa fatica a trovaree spazio nel Milan, ma incassa la fiducia di Serginho: "In Brasile l'ho visto tante volte, deve ancora fare uno step".

Dopo un promettente finale di stagione scorsa, la stella di Lucas Paquetà è andata spegnendosi mese dopo mese nel 2019, fino a uscire dalla formazione titolare del di Pioli.

Chi nutre particolare fiducia nel brasiliano ex Flamengo è certamente Serginho, uno che conosce bene il Milan e il . Tanto da paragonarlo a nomi importanti.

Intervistato da 'Sky Sport' l'ex esterno sinistro rossonero ha rivelato di avere un nomignolo particolare per Paquetà: il nuovo Messi.

"L'ho visto giocare tante volte in Brasile. Lo chiamo 'Il nuovo Messi'. Deve avere più tranquillità, deve crescere. Il calcio italiano è molto più difficile, lui gioca come nel calcio a 5, con il pallone sotto la suola. Ancora non ha fatto il passo per passare dal gioco brasiliano a quello italiano".

Per ora Paquetà ha collezionato 13 presenze di cui 8 da titolare, ma ancora non ha trovato il goal e soltanto contro il è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.