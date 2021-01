Serginho esalta Theo Hernandez: "Vedete esterni più forti di lui? Io no"

Sarà anche solo Coppa , ma - è sempre Inter-Milan. E riporta alla mente dolci ricordi da entrambe le parti. Pensando a Serginho, poi, è impossibile non tornare con il pensiero alla stracittadina del 2001, la notte magica di Gianni Comandini in cui il brasiliano, tra un goal e un assist, diventò semplicemente inarrestabile.

Oggi Serginho vive in e fa l'agente. La 'Gazzetta dello Sport' ha sentito Julio Cesar da una parte e lui dall'altra, una sorta di derby in salsa sudamericana a poche ore dal derby vero e proprio. E l'ex terzino dimostra di seguire ancora con passione il suo vecchio Milan

"Test Scudetto? Sì. Il distacco in classifica è minimo e gli effetti di un derby non vanno sottovalutati. Ma vinciamo noi... Milan attrezzato per vincere il campionato? Loro hanno più esperienza. Ma lo Scudetto si vince ogni domenica, e il Milan è la squadra con più equilibrio e continuità. E ha fame di successi".