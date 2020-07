Il Seregno Calcio in difesa di Brozovic: "Vergognosa campagna studiata a tavolino"

Dopo essersi visto sottrarre la patente, Marcelo Brozovic ha incassato il sostegno del Seregno Calcio: “Vergognosi i titoli di certa stampa”.

E’ un momento particolare quello che si sta vivendo l’ . Gli ultimi risultati non sono infatti stati all’altezza delle aspettative e la cosa ha comportato la fine del sogno Scudetto, oltre che il sorgere di un certo malcontento nella piazza nerazzurra per quello che è sin qui stato l’andamento stagionale e a tutto questo nelle scorse ore si è aggiunta la ‘grana’ Brozovic.

Al centrocampista croato, che viste anche le tante assenze per infortunio sarà comunque regolarmente in campo nella prossima sfida con il , è stata infatti ritirata la patente, perché sorpreso in zona Porta Genova a Milano, a passare con il rosso con la sua Rolls Royce.

Brozovic, che è risultato positivo all’alcoltest, potrebbe ora essere chiamato a fare i conti con i provvedimenti disciplinari che l’Inter potrebbe adottare, ma intanto ha incassato il sostegno di un club: il Seregno.

La società lombarda, che milita in Serie D, ha postato sulla propria pagina Facebook un comunicato ufficiale all’interno del quale parla di una vera a propria campagna atta a screditare il giocatore.

