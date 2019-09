Serbia-Portogallo: dove vederla in tv e streaming

Serbia e Portogallo si affrontano per le qualificazioni ad Euro 2020: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

e devono accorciare le distanze nel gruppo B di qualificazione ad , visto che al momento è l' in testa al girone con ben 10 punti, ma anche con più partite disputate.

Il Portogallo, in particolare, ha solo un risultato a disposizione, visto che in caso di sconfitta resterebbe a quota 2 punti, al penultimo posto del girone. Sarebbe un cammino totalmente in salita e molto complicato per una squadra come il Portogallo, tra l'altro detentrice dell'ultima edizione.

La selezione di Ljubisa Tumbakovic ha fino a questo punto disputato tre partite, con una vittoria andrebbe quindi a 7 punti, ovvero solo a tre lunghezze dalla capolista Ucraina.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Serbia-Portogallo: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

SERBIA-PORTOGALLO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Serbia-Portogallo DATA 7 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Rajko Mitić, Belgrado ARBITRO Cüneyt Çakιr TV - STREAMING -

ORARIO SERBIA-PORTOGALLO

La partita di qualificazione ad Euro 2020 tra Serbia e Portogallo si disputerà sabato 7 settembre alle ore 20.45. Lo stadio sarà il Rajko Mitić, noto comunemente anche come Marakana di Belgrado.

In al momento la partita non ha nessuna copertura televisiva, visto che nessuna emittente ha acquistato i diritti della partita. Se tutto restasse così, in Italia sarebbe quindi impossibile vedere la partita in .

Stesso discorso vale anche per la diretta . Nessuna emittente può trasmettere la partita tra Serbia e Portogallo in streaming.

Ljubiša Tumbaković non cambierà il suo modulo che bene ha fatto nelle ultime uscite. In campo dovrebbe tornare il centrocampista della , Milinkovic-Savic, mentre nel resto dello schieramento ci saranno anche gli altri 'italiani' Milenkovic e Kolarov.

Il Portogallo parte da favorito, ma giocare a Belgrado non è mai facile. Fernando Santos però potrà contare su Cristiano Ronaldo, assente nelle prime partite di queste qualificazioni. Mario Rui dovrebbe perdere il ballottaggio a sinistra con Guerreiro. Mentre in attacco il tridente sarà completato da Bernardo Silva e Joao Felix.

SERBIA (4-4-2): Dmitrovic; Rukavina, Spajic, Milenkovic, Kolarov; Tadic, Milinkovic-Savic, Matic, Kostic; Jovic, Mitrovic.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.