Serbia-Portogallo 2-4: Cristiano Ronaldo mette la firma sulla vittoria

Il Portogallo batte 2-4 la Serbia in casa e si porta al secondo posto nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2020. Segna anche Cristiano Ronaldo.

Partita spettacolare e ricca di goal in dove i padroni di casa vengono sconfitti 2-4 dal , trascinato ancora una volta da Cristiano Ronaldo. I lusitani ora sono soli al secondo posto del Gruppo B per le qualificazioni a .

Il CT Santos un pò a sorpresa preferisce Gonçalo Guedes alla stellina Joao Felix, che parte dalla panchina. Nella Serbia invece restano fuori sia Milinkovic-Savic che Jovic.

Nel primo tempo il Portogallo comanda il gioco ma il goal arriva solo negli ultimi minuti con l'uomo che non ti aspetti: a sbloccare la gara infatti è William Carvalho.

All'inizio della ripresa invece si accende Cristiano Ronaldo che sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, raddoppio che arriva grazie a Gonçalo Guedes.

Il Portogallo, che perde Semedo per infortunio, abbassa l'attenzione e subisce il goal della Serbia col fiorentino Milenkovic ma a dieci minuti dalla fine proprio Cristiano Ronaldo, ben servito da Bernardo Silva, rimette al sicuro il risultato.

Nel finale di gara la Serbia segna di nuovo con Mitrovic ma Bernardo Silva cala subito il poker. Il Portogallo vince e scavalca la Serbia: Euro 2020 è più vicino.