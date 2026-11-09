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Serbia-Germania: orario del calcio d'inizio
Allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la Germania affronta la Serbia nella Lega A della UEFA Nations League, gruppo 2. Per Jürgen Klopp e la sua squadra l'obiettivo è riavvicinarsi alla vetta della classifica.
La Serbia è sottoposta a una notevole pressione dopo una fase a gironi deludente. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, tra cui due contro Germania e Paesi Bassi, hanno relegato la squadra del ct Veljko Paunović all'ultimo posto del gruppo.
La Germania arriva a Belgrado con sentimenti contrastanti. Klopp ha annunciato la sua rosa di 24 giocatori per il doppio impegno contro Serbia e Paesi Bassi, puntando su prestazioni di alto livello in attacco. Niclas Füllkrug guida la classifica marcatori della Bundesliga e torna in nazionale dopo più di un anno di assenza.
In porta Klopp punta con decisione su Marc-André ter Stegen, che ha ritrovato la forma migliore dopo il grave infortunio subito all'Ajax. A centrocampo Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formano il blocco del Bayern che dovrà sostenere la costruzione del gioco della Germania.
La Germania ha vinto nettamente l'andata a Monaco di Baviera per 2-0. Ora, a Belgrado, punta a compiere un altro passo verso i quarti di finale e a ridurre il distacco dai Paesi Bassi, primi nel gruppo.
Ecco tutte le informazioni sulla diretta, sul calcio d'inizio e sulle formazioni.
I temi della settimana: cos'è successo a Serbia e Germania?
La Serbia ha perso tutte le ultime cinque gare ufficiali e presenta così il peggior stato di forma del gruppo. La sconfitta più recente risale al 4 ottobre 2026, quando la squadra ha perso 2-1 contro i Paesi Bassi. In precedenza, la Serbia aveva perso anche 2-0 contro la Germania e 5-1 contro il Messico in amichevole. Nel complesso, in queste cinque partite la Serbia ha segnato soltanto cinque gol e ne ha subiti dodici.
La Germania arriva a Belgrado con un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro la Grecia il 4 ottobre. In precedenza, la Germania aveva vinto l'andata contro la Serbia per 2-0 e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi. In queste cinque partite la Germania ha segnato quattro gol e ne ha subiti due.
Serbia-Germania: formazioni
Probabili formazioni Serbia - Germania
Formazione titolare
Allenatore
- V. Paunovic
- J. Klopp
Serbia-Germania: stato di forma
Serbia-Germania: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Serbia-Germania: le classifiche
Grp. 2
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|+2
|8
V
D
V
D
|2
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
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D
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V
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|4
|1
|2
|1
|3
|2
|+1
|5
D
V
S
D
|4
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
S
S
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