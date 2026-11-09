Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è particolarmente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN affidabile e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet).

Scegliete un provider VPN affidabile e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettetevi al server. Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate la diretta. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

Serbia-Germania: orario del calcio d'inizio

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la Germania affronta la Serbia nella Lega A della UEFA Nations League, gruppo 2. Per Jürgen Klopp e la sua squadra l'obiettivo è riavvicinarsi alla vetta della classifica.

La Serbia è sottoposta a una notevole pressione dopo una fase a gironi deludente. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, tra cui due contro Germania e Paesi Bassi, hanno relegato la squadra del ct Veljko Paunović all'ultimo posto del gruppo.

La Germania arriva a Belgrado con sentimenti contrastanti. Klopp ha annunciato la sua rosa di 24 giocatori per il doppio impegno contro Serbia e Paesi Bassi, puntando su prestazioni di alto livello in attacco. Niclas Füllkrug guida la classifica marcatori della Bundesliga e torna in nazionale dopo più di un anno di assenza.

In porta Klopp punta con decisione su Marc-André ter Stegen, che ha ritrovato la forma migliore dopo il grave infortunio subito all'Ajax. A centrocampo Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formano il blocco del Bayern che dovrà sostenere la costruzione del gioco della Germania.

La Germania ha vinto nettamente l'andata a Monaco di Baviera per 2-0. Ora, a Belgrado, punta a compiere un altro passo verso i quarti di finale e a ridurre il distacco dai Paesi Bassi, primi nel gruppo.

Ecco tutte le informazioni sulla diretta, sul calcio d'inizio e sulle formazioni.

I temi della settimana: cos'è successo a Serbia e Germania?

La Serbia ha perso tutte le ultime cinque gare ufficiali e presenta così il peggior stato di forma del gruppo. La sconfitta più recente risale al 4 ottobre 2026, quando la squadra ha perso 2-1 contro i Paesi Bassi. In precedenza, la Serbia aveva perso anche 2-0 contro la Germania e 5-1 contro il Messico in amichevole. Nel complesso, in queste cinque partite la Serbia ha segnato soltanto cinque gol e ne ha subiti dodici.

La Germania arriva a Belgrado con un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro la Grecia il 4 ottobre. In precedenza, la Germania aveva vinto l'andata contro la Serbia per 2-0 e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi. In queste cinque partite la Germania ha segnato quattro gol e ne ha subiti due.

Serbia-Germania: formazioni

Serbia-Germania: stato di forma

Serbia-Germania: bilancio degli scontri diretti

Serbia-Germania: le classifiche