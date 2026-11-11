Serbia-Germania: la presentazione della sfida di UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

La Serbia ospita la Germania allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado venerdì 13 novembre, in una sfida del Gruppo A2 importante per entrambe le squadre in UEFA Nations League A.

Serbia sull'orlo dell'eliminazione

La Serbia ha iniziato male la competizione: ha perso tutte e quattro le partite di Nations League disputate finora, subendo nove goal. Senza vittorie da cinque partite, la permanenza nella Lega A è ora l'obiettivo principale del commissario tecnico Veljko Paunovic. Per la Serbia, distante cinque punti dalla salvezza, vincere è indispensabile.

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Klopp chiede di più ai suoi giocatori

La Germania arriva a Belgrado dopo un periodo altalenante sotto la guida di Jurgen Klopp: una sola vittoria nelle ultime quattro partite e ancora molto lavoro da fare. Si affiderà ai goal di Niclas Füllkrug, che torna in nazionale dopo oltre un anno di assenza. In questa stagione ha segnato 12 goal in 10 partite con il Werder Brema. Il trio del Bayern Monaco formato da Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof guiderà il centrocampo tedesco. Dopo il 2-0 nella gara d'andata, la Germania si reca a Belgrado fiduciosa di poter ripetere quel risultato e ridurre il distacco di tre punti da Paesi Bassi e Grecia, in testa al girone a pari merito.

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Statistiche e notizie dalle squadre

La Germania ha pareggiato entrambe le trasferte disputate in questa edizione della Nations League, segnando un solo goal.

La Serbia subisce almeno un goal da 13 partite.

I padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Sasa Lukic e Nemanja Maksimovic.

L'unica vittoria della Serbia sulla Germania nella sua storia risale ai Mondiali del 2010.

Notizie dalle squadre e convocati