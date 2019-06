Serbia-Austria Under 21 dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Gruppo B dell'Europeo Under 21: allo stadio Nereo Rocco di Trieste scendono in campo la Serbia e l'Austria.

Il secondo giorno dell'Europeo Under 21 che si sta disputando in vedrà in campo alle ore 18.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste la e l', impegnate nello stesso girone, quello B, di e .

Per gli austriaci si tratta della prima apparizione in assoluto nel campionato europeo di categoria (è arrivata al secondo posto nel girone di qualificazione, proprio dietro la Serbia). Aveva sfiorato però la qualificazione per ben due volte, perdendo ai calci di rigore in entrambi i casi (contro la Finlandia nel 2009 e contro la nel 2017).

La Serbia invece si è qualificata alla fase finale per la terza volta di fila, settima volta in assoluto. Due anni fa in , nella fase a gironi, i serbi hanno raccolto solamente un punto (un pareggio e due sconfitte). La vittoria per i serbi, prendendo in considerazione la fase finale, manca da ben 10 partite (4 pareggi e 6 sconfitte).

In questa pagina tutte le informazioni su Serbia-Austria Under 21: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SERBIA-AUSTRIA UNDER 21: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Serbia-Austria Under 21 DATA 17 giugno 2019, ore 18.30 DOVE Nereo Rocco, Trieste ARBITRO

Andreas Ekberg ( ) TV Rai 2 STREAMING RaiPlay

ORARIO SERBIA-AUSTRIA UNDER 21

Serbia-Austria Under 21 si giocherà lunedì 17 giugno 2019, con fischio d'inizio fissato alle ore 18.30.

Serbia-Austria Under 21 verra trasmessa in chiaro sui canali Rai, precisamente su Rai Due. Collegamento a partire dalle 18.30.

Il match Serbia-Austria Under 21 potrà essere seguito anche in tramite l'app RaiPlay, servizio della Rai: tutti gli appassionati potranno vedere la partita su smartphone, pc e tablet.

SERBIA (4-1-4-1): Rosic; Jovanovic, Milenkovic, Gajic; Lukic; Radonjic, Pantic, Racic, Zivkovic; Jovic.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Ingolitsch, Lienhart, Danso, Friedl; Ljubicic, Lovric; Horvath, Ulmann, Honsak; Grbic.