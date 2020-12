Serata da dimenticare per Leroy Sané: subentra e viene a sua volta sostituito

Il numero 10 del Bayern Monaco ha vissuto una serata difficile a Leverkusen contro il Bayer. Flick lo ha tolto dal campo dopo soli 36 minuti di gioco.

La sfida contro il per il è stata una festa, il miglior modo per chiudere il 2020 e celebrare un anno da record per i campioni di tutto. La doppietta di Lewandowski ha regalato il successo nel recupero e il primo posto in . Anche se, piuttosto che il primato, a far notizia è stata la prestazione di Leroy Sané. Non in senso positivo.

L’ex e 04, arrivato in estate per circa 50 milioni di euro, è subentrato al 32’ al posto dell’infortunato Kingsley Coman. Il suo impatto sulla partita però è stato tutt’altro che buono: passaggi facili sbagliati, occasioni mancate, pochi spunti. Non una novità, almeno nell’ultimo mese, in cui Sané è stato molto sotto tono.

Al 68’, però, il colpo di scena: Hansi Flick lo ha tolto dal campo inserendo al suo posto il giovane Jamal Musiala. La sua partita è durata soltanto 36 minuti. Certo non memorabili. Le telecamere lo hanno pescato pochi minuti dopo in tribuna, in ciabatte, mentre guardava i suoi compagni con un’espressione poco convinta.

Trainer Hansi Flick war zuletzt schon mit dem Einsatzwillen - speziell defensiv - von Leroy Sané nicht zufrieden. Die Auswechslung heute darf als Denkzettel angesehen werden. #fcbayern pic.twitter.com/rP8jLVlfAq — Tobi Altschäffl (@altobelli13) December 19, 2020

La spiegazione della sostituzione l’ha data Hansi Flick, chiarendo che non si trattava di una scelta punitiva nei confronti di Sané, peraltro rientrato dopo un anno di stop a causa della rottura del crociato.

“Non era una punizione. Dovevo fare un cambio. Le opzioni erano Müller, Gnabry o Sané. Thomas è indispensabile nel nostro sistema a Gnabry era molto in partita nel secondo tempo. Così ho tolto Leroy. Conta la squadra. Abbiamo il massimo supporto in lui”.

Nonostante la prestazione deludente, anche i compagni, su tutti Müller e Lewandowski, hanno affermato che Sané ha solo “bisogno di tempo prima che si parli di lui in un’altra maniera” e che “l’anno prossimo mostrerà tutte le sue qualità”.

Lo stesso diretto interessato a fine partita alla ‘Bild’ ha detto la sua sulla situazione.