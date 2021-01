Senza Lukaku è Inter a metà: una sola vittoria in cinque partite

Il rendimento della squadra di Conte crolla quando il belga non è titolare: due pareggi e due sconfitte nelle cinque partite iniziate senza di lui.

Romelu Lukaku e l’, una storia d’amore nel segno dei goal e della leadership. Sin dal suo arrivo, fortemente voluto da Antonio Conte, il belga ha preso per mano i nerazzurri, si è calato immediatamente nella nuova realtà ed è diventato un trascinatore. Non soltanto con i goal, non soltanto con le prestazioni e con l’aspetto tecnico, ma anche con l’aspetto emotivo. E quando manca, lascia un grande vuoto nell’attacco nerazzurro. Che quest’anno non è stato ancora colmato.

In cinque occasioni quest’anno Conte è stato costretto a fare a meno dell’ex ed nell’undici titolare. Vuoi per turnover, vuoi per ragioni fisiche. I risultati, senza il belga, cambiano notevolmente. Nelle cinque partite in cui Lukaku non è partito dal primo minuto (due volte indisponibile, tre volte subentrato), i nerazzurri hanno vinto una sola volta: sul campo del , per 0-3. La seconda delle otto vittorie consecutive in arrivate tra novembre e gennaio.

Senza il proprio riferimento, però, l’Inter dà ancora la sensazione di smarrirsi. Era già successo in casa con il lo scorso 31 ottobre (2-2 raggiunto di rimonta nel finale), è successo anche a Genova contro la , dove non è bastato il goal di De Vrij per riuscire nell’ennesimo ribaltone dell’anno. Un film che si era già visto anche sul campo del in (3-2 a Valdebebas) e a Bergamo contro l’ (1-1).

Rinunciare a un attaccante da 16 goal in 20 partite, in effetti, peserebbe per chiunque. Anche per una squadra che ha il potenziale offensivo dei nerazzurri, che finora in campionato hanno segnato 41 goal complessivi in 16 giornate, oltre due e mezzo di media a gara. Di Lukaku, però, non mancano tanto i goal, ma la presenza. Quella che Fabio Capello a ‘Sky Sport’ ha inquadrato come ‘fondamentale’.

"È fondamentale, soprattutto ora che l'Inter non va più a pressare subito in avanti, ora rientrano all’indietro e si crea uno spazio che Lukaku usa per tenere palla e far salire la squadra o che sfrutta in campo aperto: per velocità e forza non è marcabile. È generoso, un uomo assist: quando gioca ti preoccupi molto di raddoppiarlo. Si è fatto ben volere, non si è dato delle arie. È un grande giocatore e aiuta. È fantastico".

Tutte convinzioni che Antonio Conte si portava dietro già dal giorno in cui lo ha espressamente richiesto all’Inter. Poi lo ha valorizzato al meglio e ne sta raccogliendo i frutti in campionato - un po’ meno in Champions League, con la prematura eliminazione al girone. La testa dell’Inter, però, è già su una corsa scudetto che mai come quest’anno sembra essere potenzialmente avvincente ed equilibrata fino alla fine. Conte lo sa: affrontarla con un Lukaku in più può essere un vantaggio.