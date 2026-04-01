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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Senza il "virus della FIFA"... l'infortunio colpisce i professionisti dell'Al-Nasr prima della partita contro l'Al-Najma

Al Nassr FC vs Al Najma
Al Nassr FC
Al Najma
1ª Divisione
M. Simakan
K. Coman
Arabia Saudita
Francia

L'Al-Ittihad punta a mantenere il primato nel campionato saudita

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La maledizione degli infortuni ha colpito i giocatori dell'Al-Nassr, a poche ore dalla partita contro l'Al-Najma nel campionato saudita Roshen.

Il Al-Nassr ospiterà il Al-Najma, venerdì prossimo, allo stadio Al-Awal Park, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

A 48 ore dalla partita, il giornalista saudita Ali Al-Anzi ha confermato, tramite il suo account ufficiale su "X", che i due francesi Mohamed Simakan e Kingsley Coman, stelle dell'Al-Nassr, non hanno partecipato agli allenamenti collettivi della squadra.

Al-Anzi ha spiegato che i giocatori si sono recati oggi, mercoledì, presso la clinica medica del club, poiché negli ultimi tempi hanno sofferto di alcuni dolori.

1ª Divisione
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Neom SC crest
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NEO
1ª Divisione
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Al Akhdoud
ALA
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Al Nassr FC
ALN

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" aveva confermato che Simakan soffre di dolori al muscolo anteriore, mentre Coman soffre di dolori al muscolo posteriore e al polpaccio, subiti martedì.

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I due giocatori si sottoporranno a esami medici radiografici oggi, mercoledì, per capire la natura dell'infortunio e per quanto tempo dovranno stare fuori squadra.

Ciò nonostante il fatto che i due non siano stati convocati nella rosa della nazionale francese durante la pausa internazionale "FIFA" nel mese di marzo.

Koman e Simakan sono considerati tra i giocatori più importanti dell'Al-Nassr in questa stagione e hanno svolto un ruolo fondamentale nel portare la squadra in testa alla classifica del campionato saudita con 67 punti, a 3 punti di distanza dall'Al-Hilal, secondo in classifica.

Koman ha disputato 32 partite con l'Al-Nassr dall'inizio della stagione, segnando 10 gol e fornendo 11 assist, mentre Semakan ha disputato 28 partite, segnando 4 gol.

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