Senza il "virus della FIFA"... l'infortunio colpisce i professionisti dell'Al-Nasr prima della partita contro l'Al-Najma

La maledizione degli infortuni ha colpito i giocatori dell'Al-Nassr, a poche ore dalla partita contro l'Al-Najma nel campionato saudita Roshen.

Il Al-Nassr ospiterà il Al-Najma, venerdì prossimo, allo stadio Al-Awal Park, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.

A 48 ore dalla partita, il giornalista saudita Ali Al-Anzi ha confermato, tramite il suo account ufficiale su "X", che i due francesi Mohamed Simakan e Kingsley Coman, stelle dell'Al-Nassr, non hanno partecipato agli allenamenti collettivi della squadra.

Al-Anzi ha spiegato che i giocatori si sono recati oggi, mercoledì, presso la clinica medica del club, poiché negli ultimi tempi hanno sofferto di alcuni dolori.

Il quotidiano saudita "Al-Riyadh" aveva confermato che Simakan soffre di dolori al muscolo anteriore, mentre Coman soffre di dolori al muscolo posteriore e al polpaccio, subiti martedì.

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I due giocatori si sottoporranno a esami medici radiografici oggi, mercoledì, per capire la natura dell'infortunio e per quanto tempo dovranno stare fuori squadra.

Ciò nonostante il fatto che i due non siano stati convocati nella rosa della nazionale francese durante la pausa internazionale "FIFA" nel mese di marzo.

Koman e Simakan sono considerati tra i giocatori più importanti dell'Al-Nassr in questa stagione e hanno svolto un ruolo fondamentale nel portare la squadra in testa alla classifica del campionato saudita con 67 punti, a 3 punti di distanza dall'Al-Hilal, secondo in classifica.

Koman ha disputato 32 partite con l'Al-Nassr dall'inizio della stagione, segnando 10 gol e fornendo 11 assist, mentre Semakan ha disputato 28 partite, segnando 4 gol.