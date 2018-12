Sentenza UEFA, Milan in attesa: arriverà nella giornata di venerdì

Inizialmente prevista per oggi, la sentenza dell'UEFA sarà emessa venerdì. Probabile una sanzione economica nei confronti dei rossoneri.

Non solo l'Europa League, l'Olympiacos, un secondo posto - o chissà, anche una prima posizione - da difendere con i denti e con le unghie. Il Milan è impegnato anche in un'altra battaglia parallela: quella della sentenza UEFA, finalmente in arrivo.

Secondo 'Sky Sport', il giorno giusto è quello di domani, venerdì. In quella sede l'UEFA deciderà quali sanzioni applicare per le violazioni del Fair Play Finanziario al club rossonero, già punito qualche mese fa con l'esclusione dalle coppe europee e poi riammesso in Europa League.

La sentenza dell'UEFA, che sarà emessa dalla massima organizzazione calcistica europea nella propria sede di Nyon, era inizialmente prevista per oggi. La concomitanza con il match da dentro o fuori in casa dell'Olympiacos, però, ha convinto i vertici a farla slittare di un giorno.

L'ipotesi più probabile è quella di una sanzione economica applicata dall'UEFA al Milan. Da capire, però, se a ciò si aggiungeranno anche limitazioni di qualche tipo, per quanto riguarda il numero di calciatori in rosa oppure il tetto ingaggi.

Ancora poche ore, dunque, e il Milan conoscerà definitivamente il proprio destino. Con la speranza che la mano dell'UEFA sia più leggera di quanto lo era stata lo scorso 27 giugno, giorno in cui il Milan era stato inizialmente escluso dall'Europa.