La sentenza del tribunale in Spagna: il calcetto coi colleghi è parte dell'orario di lavoro

Incredibile a Vigo: il tribunale spagnolo, sezione della Galizia, ha stabilito che il calcetto con colleghi e amici è parte dell'orario lavorativo.

Una volta le partite di calcio e di calcetto al termine della giornata di lavoro con i colleghi erano uno svago. In Galizia, da oggi, non è più così. Anzi: il calcetto con colleghi e clienti è per legge parte dell'orario lavorativo.

La curiosa sentenza arriva da Vigo, in Galizia, nella parte nord-ovest della . Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', il Tribunale Supremo Spagnolo ha stabilito che giocare a calcio a 5 con persone che hanno a che fare col mondo del proprio lavoro è, per l'appunto, parte dell'orario lavorativo.

Dopo la partita, dunque, per tutti i partecipanti sono necessarie 12 ore di riposo prima di poter riprendere l'attività lavorativa. E in caso di infortuni in campo, si parla a tutti gli effetti di 'infortuni sul lavoro'.

Dietro questa sentenza c'è l'Altadis, azienda leader nella produzione di tabacco, che organizza un torneo di calcetto con i clienti, i tabaccai galiziani. La partecipazione al torneo non è obbligatoria, ma da sempre chi partecipa al torneo ha poi il diritto a recuperare le ore spese al torneo sotto forma di giorni liberi.

Il sindacato dell'Altadis ha così intrapreso le vie legali per poter avere una legge che regolamenti il riposo e il tempo impiegato per giocare. E ci è riuscito. Così, ora, in Galizia andare a giocare a calcetto con colleghi e clienti significa anche andare al lavoro.