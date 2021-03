I due volti di Sensi: titolare in azzurro, in Serie A non capitava da settembre

Sensi parte titolare nella sfida tra Bulgaria e Italia: scelta particolare, considerando il suo risicato minutaggio negli ultimi mesi.

Nelle prime sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022, il ct Roberto Mancini ha proposto un mix tra giocatori che stanno giocando con continuità in Serie A e qualche sorpresa. Appartiene a questa seconda categoria Stefano Sensi, schierato dal primo minuto nella sfida contro la Bulgaria vinta per 0-2.



Lo stupore dettato dalla titolarità del centrocampista dell'Inter in terra bulgara non è dovuto certo alle qualità del giocatore, ma al suo minutaggio in maglia nerazzurra in questa stagione. Nello specifico, Sensi non giocava dal primo minuto dal 30 settembre 2020 (data del successo per 2-5 ottenuto dall'Inter a Benevento).

Nei mesi successivi Sensi ha messo insieme solo 8 presenze in campionato, di cui solo 2 entrando all'inizio del secondo tempo. Nelle altre 6 circostanze, l'ex giocatore del Sassuolo è entrato solo negli ultimi minuti di gioco. Un impiego limitato dovuto ai numerosi problemi fisici capitati a Sensi, tanto in questa stagione quanto in quella passata.

Questi guai muscolari hanno tormentato Sensi anche nell'ultimo periodo, costringendo Conte a fare altre scelte in mediana. Nelle ultime 7 giornate di campionato, l'ex Sassuolo ha collezionato 5 panchine mentre nelle altre 2 circostanze non è stato nemmeno convocato.

Appare dunque curiosa la scelta di Mancini, sia di convocare Sensi per le prime gare di qualificazione ai prossimi Mondiali che - ancora di più - di farlo giocare dall'inizio. Una buona notizia per Antonio Conte in vista del finale di stagione, sempre che il tecnico leccese non avesse preferito altri giocatori a Sensi per questioni che vanno al di là del suo stato di salute.