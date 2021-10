Sensi imprenditore: finanzia una startup che previene gli infortuni

Tra i finanziatori della startup 'Vedrai Spa' c'è anche Stefano Sensi: presenti, oltre a lui, pure Andrea Bocelli, Piero Angela e Giorgio Chiellini.

Non si è ancora concluso l'ennesimo calvario fisico di Stefano Sensi, ai box fino a fine ottobre per guarire da una distrazione al legamento collaterale mediale rimediata in Sampdoria-Inter: questo è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni che, il classe 1995, spera di arrestare definitivamente.

Magari grazie ad una startup di cui, come riportato da 'Tuttosport', è uno dei finanziatori: la 'Vedrai Spa' è nata lo scorso maggio, fondata dal 26enne Michele Grazioli, con l'intento di riuscire a prevenire gli infortuni tra i giocatori professionisti. Un tema molto vicino a Sensi per ovvi motivi.

Il centrocampista dell'Inter non è l'unico investitore di rilievo all'interno del progetto: presenti anche Andrea Bocelli, Piero Angela e il capitano juventino Giorgio Chiellini.

Il lotto dei finanziatori della startup ammonta a 32 partecipanti, grazie alle cui quote versate è stato possibile sottoscrivere un aumento di capitale del valore di 5 milioni di euro: chissà che non sia proprio la 'sua' creatura a permettere a Sensi di uscire, una volta per tutte, dal tunnel degli infortuni.