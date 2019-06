Sensi all'Inter, Carnevali conferma: "Sono avanti, definiremo presto"

Il direttore sportivo del Sassuolo conferma l'accordo ormai raggiunto per la cessione di Sensi: "L'Inter è stata più concreta, definiremo presto".

Stefano Sensi all' è questione di giorni. Pochi giorni. La conferma ufficiale arriva dalle dichiarazioni di Giovanni Carnevali a 'Sport Mediaset'.

Il direttore sportivo del infatti ammette come la trattativa con l'Inter per il centrocampista sia ormai alle battute finali.

"Non abbiamo fatto ancora niente ma stiamo trattando con loro, ci sono buone opportunità per definire l'accordo. Ci vedremo la settimana prossima ma penso che siamo sulla strada giusta".

L'Inter ha quindi battuto la forte concorrenza del e di tante altre società che avevano cercato Sensi, senza fortuna.

"Sicuramente l'Inter si è dimostrata molto più concreta, stiamo facendo le ultime valutazioni ma penso che le altre squadre siano più indietro. Penso che definiremo al più presto".

Infine Carnevali si dice sicuro che Conte aiuterà Sensi a migliorare ulteriormente.

"Sensi sta facendo da anni un percorso di crescita importante ma credo che Conte lo perfezionerà ancora di più".

Secondo le ultime indiscrezioni Sensi dovrebbe trasferirsi all'Inter in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Per le firme, come detto, è questione solo di tempo.