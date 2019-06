Senegal-Tanzania dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Senegal e Tanzania contro nella prima giornata del Gruppo C della Coppa d'Africa: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La Coppa d'Africa ha preso il via e si appresta ad entrare nel vivo: per il Gruppo C, la prima giornata mette l'una contro l'altra il e la .

La compagine di Kalidou Koulibaly dovrà vedersela con una delle 'cenerentole' del torneo: Senegal che parte tra le favorite di questa Coppa d'Africa, mentre la Tanzania si candida a guastafeste del girone.

A completare il raggruppamento C della competizione, oltre a Senegal e Tanzania, figurano anche e che si sfideranno nell'altro match valido per il primo turno.

Tutto su Senegal-Tanzania: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

SENEGAL-TANZANIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Senegal-Tanzania DATA 23 giugno 2019, ore 19.00 DOVE Stadio del 30 giugno, Il Cairo ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SENEGAL-TANZANIA

Senegal-Tanzania, valida per il Gruppo C della Coppa d'Africa, si gioca domenica 23 giugno 2019 allo Stadio del 30 giugno de Il Cairo: fischio d'inizio previsto alle ore 19.

Il match tra Senegal e Tanzania non avrà alcuna copertura televisiva: la gara, infatti, sarà visibile in su DAZN che si è aggiudicata i diritti della Coppa d'Africa 2019.

Senegal-Tanzania, come detto, verrà trasmessa in diretta streaming ed escusiva su DAZN: basterà utilizzare l'apposita app tramite PC, smartphone e Smart Tv compatibili, o in alternativa collegare un decoder Sky Q oppure una console Xbox One o Playstation 4 al proprio televisore. DAZN, inoltre, sarà disponibile anche tramite Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, S. Sanè, M. Wague; Diatta, Ndiaye, Gueye; Niang, Manè, Sarr.

TANZANIA (4-4-2): Manula; Michel, Morris, Yondani, Kessy; Mussa, Yahya, Nyoni, Msuva; Samatta, Bocco.