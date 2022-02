Senegal, niente bus scoperto: giocatori in piedi sul tetto per le vie di Dakar

Impossibile quantificare il numero di tifosi in quel di Dakar. Una mole di persone impressionante, oltre ogni possibilità. Gli abitanti della capitale senegalese sono circa un milione e c'è chi dice che fossero tutti presenti al ritorno della Nazionale Campione d'Africa nella giornata di lunedì.

Accoglienza da eroi per Koulibaly, Mané e compagni, riusciti a conquistare la Coppa d'Africa per la prima volta nella propria storia, dopo due finali perse in passato. Ricevuti dal presidente Macky Sall, che ha proclamato la festa nazionale in virtù del grande successo, sportivo e non, giocatori e staff tecnico hanno portato la coppa in giro per la città sul bus d'ordinanza. Non scoperto.

Grande stupore da parte dei tifosi a Dakar e sul web, alla visione del bus messo a disposizione della squadra senegalese: una vettura normale senza la parte scoperta, come accade di consueto dopo la vittoria di un trofeo importante, nazionale o internazionale.

Inizialmente i giocatori di Cissè si sono presentati sì in un bus con una parte scoperta, prima di iniziare il tour di Dakar con uno normalissimo. Risultato? Il commissario tecnico Cissè e diversi altri giocatori hanno deciso di percorrere tutta la città al di sopra di esso, senza nessuna protezione.

Considerando la mole di persone e la risicata divisione, o quasi, con il bus, il mezzo ha effettuato il giro di Dakar a passo d'uomo: una situazione comunque complicata, con i giocatori del Senegal rimasti seduti sul tetto in ogni caso. Alcuni, vedi il ct Cissé, sono rimasti in piedi per tutta la durata del tragitto.

Troppa adrenalina, derivante dalla consapevolezza di aver fatto la storia e aver fatto uscire la propria nazione dall'oblio dei zero trofei in Coppa d'Africa. Da Nyaes, da Guédiawaye e tutte le città della nazione, tifosi in festa attorno al bus tra le strade di Dakar.