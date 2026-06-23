Senegal-Iraq: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Senegal-Iraq: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 26 giugno 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST).

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Senegal vs Iraq: Contesto della partita

La partita in Ontario è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo I cercano di riscattarsi dopo le pesanti sconfitte della seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha sconvolto il girone – con il Senegal battuto 3-2 dalla Norvegia e l’Iraq travolto 3-0 dalla Francia – l’errore non è più ammesso al BMO Field di Toronto. Entrambe arrivano in Canada sapendo che adattamento tattico e rapido recupero fisico saranno decisivi per mantenere vive le speranze di qualificazione.

L’allenatore senegalese Pape Thiaw chiede maggiore concentrazione difensiva e concretezza sotto porta, puntando sulla disciplina tattica per agguantare il secondo posto. I Leoni di Teranga si affideranno ai propri riferimenti offensivi e al pericoloso contropiede per imporre ritmo e superare una difesa asiatica ben organizzata. Di fronte avranno l’Iraq di Graham Arnold, squadra solida e determinata. I Leoni della Mesopotamia possono contare su un gruppo di giocatori fisici e coraggiosi, capaci di un gioco ordinato e di letali ripartenze, soprattutto sotto pressione.

Al Toronto Stadium si prevede una partita ricca di aggiustamenti tattici, dove la comunicazione a centrocampo e il marcamento verticale saranno decisivi. Il Senegal punta a blindare la qualificazione, mentre l’Iraq vuole riscattarsi e scavalcare gli avversari in classifica. In palio c’è l’ottavo di finale, e fin dal fischio d’inizio ogni scelta conterà.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Norvegia 3-2 Senegal

La squadra di Thiaw ha sofferto in difesa, subendo una cinica Norvegia e perdendo 3-2. I Leoni di Teranga puntavano alla solidità arretrata, ma hanno faticato contro un pressing europeo fluido.

Il Senegal subisce al 43’ il gol di Marcus Holmgren Pedersen, che apre la partita e lancia gli avversari. Nella ripresa la squadra di Thiaw reagisce con forza, ma una doppietta di Erling Haaland al 48’ e al 58’ chiude i giochi. Nonostante la doppietta di Ismaïla Sarr al 53’ e al 90+3’, il Senegal non ha completato la rimonta e ora deve giocarsi la qualificazione all’ultima giornata.

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Francia 3-0 Iraq

Gli uomini di Arnold, in campo al Philadelphia Stadium, non sono riusciti a mantenere la porta inviolata: una Francia dominante ha chiuso il match sul 3-0. La Team Melli ha ceduto il controllo del match fin dai primi minuti, quando il fuoriclasse Kylian Mbappé ha aperto le marcature al 14' con un preciso tiro.

Dopo l’intervallo la Francia ha aumentato la pressione: Mbappé ha firmato la doppietta al 54° e Dembélé ha chiuso i giochi al 66°. L’Iraq non è riuscito a contenere le transizioni francesi né a limitare i loro creatori di gioco, finendo per difendersi a lungo e uscendo senza punti. La squadra di Arnold ora deve vincere alla terza giornata per mantenere vive le speranze di qualificazione.

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Quali aggiustamenti tattici devono apportare entrambi gli allenatori?

Senegal (Pape Thiaw)

Thiaw non deve rinunciare al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che ha reso i Leoni di Teranga pericolosi a tratti. Verticalizzazioni, rapide rotazioni sulle fasce e transizioni fluide dimostrano che il Senegal ha gli strumenti per dominare.

Contro squadre capaci di gestire bene il possesso, però, serve maggiore attenzione difensiva. Con l’Iran, l’aggressività offensiva ha talvolta creato varchi, puniti dalla rapida ripartenza avversaria che ha portato al 3-2 finale. Contro un Iraq dotato di grande atletismo, perdere palla in transizione sarà letale. Thiaw deve quindi rafforzare la mediana difensiva, chiedendo ai centrocampisti di mantenere posizioni strette per chiudere gli spazi e bloccare le ripartenze asiatiche.

Iraq (Graham Arnold)

Arnold non deve smantellare il suo schema pragmatico, ma dopo il 3-0 contro la Francia serve un riadattamento offensivo: la squadra deve gestire meglio il controllo e l’avanzamento del pallone. La difesa e la fisicità a centrocampo restano punti di forza, ma i Leoni della Mesopotamia devono verticalizzare con più urgenza senza perdere disciplina.

Contro il pressing alto del Senegal, un possesso orizzontale o troppo lento a centrocampo causerà stanchezza e attacchi prevedibili. Arnold deve quindi affidare ai centrocampisti più esperti il compito di verticalizzare rapidamente una volta recuperato il pallone. In fase di possesso, l’Iraq deve aggredire le corsie esterne lasciate libere dai terzini senegalesi. Le sovrapposizioni rapide dei propri terzini allungheranno la difesa avversaria, creando gli spazi necessari per gli inserimenti dei trequartisti e evitando di rimanere imprigionati centralmente.

Quali sono le ultime notizie sulle squadre in vista della terza giornata?

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Notizie sulla squadra del Senegal

Thiaw, reduce da una battaglia da cinque gol contro la Norvegia, deve soprattutto migliorare le transizioni difensive e gestire il carico di lavoro dei suoi giocatori chiave. L’Africa occidentale può però sorridere: nessuna nuova squalifica né infortunio, perciò il tecnico avrà a disposizione un gruppo competitivo.

Il Senegal confermerà il collaudato 4-3-3. In porta confermatissimo Édouard Mendy, che chiede maggiore protezione dalla difesa dopo l’ultima uscita complicata. In difesa proseguirà la coppia centrale Moussa Niakhaté-Kalidou Koulibaly, con El Hadji Diouf a sinistra e Krépin Diatta a destra.

A centrocampo confermati Idrissa Gueye in cabina di regia e, ai suoi lati, Lamine Camara e Pape Gueye per dinamismo e interdizione. In attacco confermata la tridente: Nicolas Jackson al centro, Sadio Mané a sinistra e l’in forma Ismaïla Sarr a destra, reduce da una doppietta.

Notizie sulla squadra irachena

Arnold deve risolvere un rebus tattico dopo il 3-0 contro la Francia. Serve più fiducia indifesa e maggiore fluidità in attacco, visto l’assetto troppo difensivo della seconda giornata. In positivo, l’Iraq è al completo e senza squalifiche.

L’Iraq si schiererà con un 4-5-1 compatto. In difesa, i centrali Ali Hashim e Zaid Tahseen saranno affiancati dai terzini Merchas Doski a sinistra e Hussein Ali a destra. In porta resta Ahmed Basil, deciso a riscattarsi.

In mediana Amir Al-Ammari, già ammonito, lavorerà con Zidane Iqbal e Zaid Ismael per chiudere gli spazi e tagliare i rifornimenti agli africani. Sulle fasce agiranno Ahmed Qasem a sinistra e Ibrahim Bayesh a destra, pronti a fornire ampiezza e a ripiegare in difesa. In avanti, l’attaccante Aymen Hussein, isolato in punta, cercherà di pungere in isolamento, ma avrà bisogno di un miglior supporto dal centrocampo per essere pericoloso nell’ultimo terzo.

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Senegal-Iraq: i duelli chiave

Ismaïla Sarr vs Merchas Doski

Punto di riferimento dell’attacco di Thiaw, Sarr è una punta di diamante energica e sicura di sé. Contro la Norvegia ha brillato sulla destra, servendo due assist e guidando l’offensiva. Per superare la difesa irachena dovrà usare velocità, dribbling e movimenti intelligenti, attirando i terzini e creando spazi per Jackson.

A fermarlo proverà il terzino sinistro Merchas Doski, punto fermo della difesa di Arnold. Nell’ultima uscita contro la Francia, Doski ha guidato la fascia sinistra mantenendo la linea compatta nonostante la pressione. Nonostante la sconfitta, la sua velocità di recupero e la resistenza fisica lo rendono pronto a contenere attaccanti di livello. Dovrà restare concentrato, comunicare bene con il centrale Ali Hashim e usare la sua posizione per fermare le sue incursioni e bloccare le transizioni senegalesi.

Amir Al-Ammari contro Idrissa Gueye

Cuore pulsante del centrocampo iracheno, Al-Ammari deve dettare il ritmo e proteggere la difesa. Contro la Francia ha lavorato ininterrottamente sotto pressione. Contro il Senegal dovrà trovare spazi in fase di costruzione, lanciare rapido in verticale e servire gli esterni. Se avrà tempo e spazio per girarsi, i suoi passaggi potranno eludere il pressing senegalese.

Il veterano senegalese Idrissa Gueye prova a spezzare il ritmo avversario. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo, offrendo copertura tattica nella sfida ricca di gol contro la Norvegia. Al Toronto Stadium la sua capacità di difendere senza palla e di gestire le transizioni verrà messa alla prova. Insieme a Lamine Camara e Pape Gueye dovrà chiudere gli spazi centrali, pressare i primi portatori di palla avversari e proteggere i difensori, evitando che gli asiatici dominino il centrocampo e costringano il Senegal a un'impostazione troppo difensiva.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo I?

Dopo la seconda giornata il Gruppo I resta aperto. La Francia comanda con 6 punti e +5 in differenza reti, già qualificata grazie al 3-0 sull’Iraq.

La Norvegia segue a quota 6 con una differenza reti di +4, mentre Senegal (0 punti, −3) e Iraq (0 punti, −6) chiudono la classifica. La terza giornata al Toronto Stadium è cruciale: entrambe le squadre lottano per la “wild card”, altrimenti è eliminazione diretta.

Se il Senegal vince

Una vittoria della squadra di Thiaw porterebbe i Leoni di Teranga a 3 punti, mantenendo vive le speranze di torneo e garantendo almeno il terzo posto nel Gruppo I. A seconda dell’esito di Francia-Norvegia, una vittoria ampia potrebbe persino lanciarli verso la qualificazione come miglior terza. Al contrario, questo risultato lascerebbe l’Iraq a 0 punti, eliminandolo senza appelli.

Se vincesse l’Iraq

Con una vittoria, gli asiatici scavalcherebbero Senegal e finirebbero terzi. Con tre punti l’Iraq supererebbe il Senegal e chiuderebbe al terzo posto nel Gruppo I. In questo caso il Senegal resterebbe a zero punti ed verrebbe eliminato, costringendo l’Iraq a sperare in risultati molto sfavorevoli negli altri gironi per qualificarsi come miglior terza con una differenza reti probabilmente negativa.

Pareggio

Un pari a Toronto lascerebbe il Senegal a 1 punto, sicuro del terzo posto nel Gruppo I per la migliore differenza reti sull’Iraq. L’Iraq, fermo a 1 punto, resterebbe ultimo e verrebbe eliminato matematicamente. Per il Senegal il pareggio evita la sconfitta, ma chiudere terzo con 1 punto e differenza reti negativa rende la wild card molto incerta.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Senegal è guidato da Pape Thiaw. Non sono state confermate formazioni, infortuni o squalifiche per i Leoni di Teranga. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d’inizio.

L’Iraq è guidato da Graham Arnold. Al momento non ci sono informazioni su formazione, infortuni o squalifiche dei Leoni della Mesopotamia. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare il Senegal ha vinto due volte, perso due e pareggiato una. L’ultima uscita è una sconfitta 3-1 contro la Francia nella fase a gironi dei Mondiali del 16 giugno. In amichevole ha pareggiato 0-0 con l’Arabia Saudita e perso 3-2 con gli Stati Uniti; le vittorie sono su Gambia 3-1 e Perù 2-0, entrambe a marzo. In queste cinque gare ha segnato otto gol e ne ha subiti sei.

Anche l’Iraq ha vinto due delle ultime cinque. Ha esordito ai Mondiali con un 4-1 dalla Norvegia il 16 giugno e ha perso 2-0 con il Venezuela in amichevole. Ha battuto Andorra 1-0 e Bolivia 2-1 nelle qualificazioni, pareggiando poi 1-1 con la Spagna in amichevole. In queste cinque gare ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Senegal e Iraq: sarà il loro primo incontro ufficiale.

Classifica



