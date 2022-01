SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Senegal-Guinea Equatoriale

• Data: Domenica 30 gennaio 2022

• Orario: 20:00

• Canale TV: Discovery+

• Streaming: Discovery+

La Coppa d'Africa entra nel vivo. Sono rimaste in corsa solo otto squadre, che si daranno battaglia per conquistare lo scettro di miglior nazionale del continente.

Tra queste ci sono Senegal e Guinea Equatoriale, che si affrontano a Douala nella sfida che mette in palio un posto in semifinale.

I 'Leoni della Teranga' sono reduci dal successo per 2-0 su Capo Verde, arrivato in doppia superiorità numerica grazie alle reti della stella Stadio Mane e di Dieng in pieno recupero. Nella fase a gironi, gli uomini di Cissé hanno ottenuto cinque punti grazie al successo sullo Zimbabwe all'esordio e i pari - entrambi a reti inviolate - contro Guinea e Malawi.

La Guinea Equatoriale è tra le grandi sorprese di questa edizione. La squadra allenata da Obiang Bicogo ha ottenuto un posto tra le prime otto grazie alla vittoria ottenuta ai calci di rigore contro il più quotato Mali. Dopo il ko all'esordio contro la Costa d'Avorio, la Guinea Equatoriale ha ottenuto due vittorie di fila, contro Algeria e Sierra Leone, volando alla fase a eliminazione diretta.

Tutte le informazioni sulla partita Senegal-Guinea Equatoriale: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE

La sfida tra Senegal e Guinea Equatoriale, valevole per l'accesso alle semifinali di Coppa d'Africa, si giocherà alle ore 20 di domenica 30 gennaio. Lo stadio che ospita la partita è il Douala Stadium di Japoma.

DOVE VEDERE SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE IN TV

Senegal-Guinea Equatoriale sarà trasmessa su Discovery. Per vederla basterà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione attivare il proprio abbonamento. L'alternativa è rappresentata da TIMVISION o da dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

DOVE VEDERE SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE IN STREAMING

La diretta in streaming di Senegal-Guinea Equatoriale è visibile con l'app di Discovery+ preventivamente scaricata su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso e portatile.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL-GUINEA EQUATORIALE

SENEGAL (4-4-2): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Dia, I. Gueye, Mendy, P. Gueye; Diedhiou, Manè.

GUINEA EQUATORIALE (4-4-2): Sapunga; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Salvador, Ganet, Machin, Buyla; Nsue, Hanza.