Appezzamenti di terreno in due città: il premio del governo ai giocatori del Senegal

Da Koulibaly a Keita, da Sarr a Mané, tutti i giocatori convocati dal commissario tecnico Cissè per la Coppa d'Africa 2022 sono entrati nella storia del Senegal. Non solo sportivo, vista l'importanza mediatica e monetaria per il paese di Dakar, per la prima volta con il trofeo tra i propri confini. Accolti come eroi al rientro nella capitale, ora possono passare dalla cassa. Letteralmente.

Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha infatti assegnato un premio da 75.000 euro per ogni giocatore (non è chiaro se ci sarà lo stesso anche per ct Cissè e il suo staff tecnico) e appezzamenti di terreno in patria. La conferma era arrivata proprio dal 60enne politico, eletto per la seconda volta nel 2012.

Durante l'accoglienza ai campioni del continente, Sall aveva annunciato la propria decisione riguardo i premi: per ogni giocatore del Senegal ci saranno 200 metri quadri a Dakar e 500 a Diamniadio, città nella regione di Dakar che sotto la presidenza dell'attuale leader del paese ha ricevuto grossi aiuti governativi sulla base del programma di sviluppo collettivo per rivitalizzare l'economia nazionale.

Un modo per ringraziare i giocatori della popolarità e del servizio resi al Senegal in vista di investimenti, vacanze e fine carriera. L'unico giocatore che milita in patria è il quarto portiere Alioune Badara Faty, attualmente al Casa Sports di Ziguinchor. Per il resto, elementi della rosa abituati a militare nei maggiori tornei europei, dalla Champions alla Premier League.

Per i giocatori locali è complicato essere selezionati grazie a quanto fatto nel massimo torneo senegalese, composto da 14 squadre e previsto da gennaio a luglio di ogni anno. L'unico altro giocatore che nell'ultimo biennio ha ottenuto una chiamata è stato Moutarou Baldé del Teungueth.