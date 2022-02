Il verdetto finale. L’ultimo atto, in cui verrà eletta la miglior nazionale del continente nero. La 33esima edizione della Coppa d’Africa è giunta alla finalissima. Questa sera Senegal ed Egitto si affrontano nella sfida che mette in palio il titolo di campione. Un match a tinte 'Reds': da una parte i ‘Leoni della Teranga’ trascinati da Sadio Mané, dall’altra i ‘Faraoni’ guidati da Mohamed Salah.

La finale mette di fronte due squadre agli antipodi dal punto di vista dei risultati nella competizione. Il Senegal di Aliou Cissé va a caccia del primo successo nella storia della competizione, mentre l’Egitto cerca l’ottava vittoria. Un trionfo che permetterebbe alla nazionale guidata dal portoghese Queiroz, già in testa alla classifica, di allungare, volando a più tre sui padroni di casa del Camerun, sconfitti in semifinale al termine della lotteria dei calci di rigore.

Senegal ed Egitto si aggrappano alle loro stelle, Sadio Mané da una parte e Mohamed Salah dall’altra. I due, compagni di squadra nel Liverpool, hanno il compito di prendere sulle spalle le rispettive nazionali e trascinarle al successo, scrivendo una nuova pagina di storia da protagonisti. Tra gli spettatori interessati c’è, ovviamente, anche il loro allenatore, Jurgen Klopp, che dopo la gara dei sedicesimi di finale di FA Cup tra il Liverpool e il Cardiff si metterà comodo sul divano per assistere alla grande sfida tra le sue stelle, in attesa di riabbracciarle in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter di Inzaghi.

Mané e Salah hanno l’opportunità di scalfire il loro nome nella storia di Senegal ed Egitto e della Coppa d’Africa. Fino ad ora, il rendimento dei due è stato altalenante. Se da una parte il capitano dei ‘Leoni della Teranga’ ha trascinato i compagni con 3 goal e 2 assist che si sono rivelati decisivi nel cammino fino alla finae, dall’altra l’ex – tra le altre – Roma e Fiorentina si è acceso a tratti nel corso della competizione. Nel girone non è riuscito a brillare, se non in occasione del goal decisivo contro la Guinea-Bissau, così come nella fase a eliminazione diretta. Salah paga uno stile di gioco molto remissivo da parte degli uomini di Queiroz, che ha scelto di rischiare meno e far male sfruttando la velocità dei suoi attaccanti e le disattenzioni degli avversari.

Non è un caso che l’Egitto si sia qualificato alla finale con solamente 4 goal realizzati tra i gironi, gli ottavi, i quarti e la semifinale. La squadra di Queiroz ha battuto la Costa d'Avorio negli ottavi di finale ai calci di rigore, prima del 2-1 al Marocco nei quarti e un altro successo nella lotteria dagli undici metri contro i padroni di casa del Camerun.

Per i 'Faraoni' protagonista assoluto il portiere Gabaski, che sia in occasione della gara degli ottavi di finale contro la Costa d’Avorio che in semifinale contro il Camerun è riuscito a ipnotizzare gli avversari e trascinare i suoi compagni verso la finalissima.

Una sfida durissima, quella contro i ‘Leoni Indomabili’ padroni di casa, durata oltre 120 minuti, che ha visto l’Egitto uscire vincitore ma con qualche scoria derivata proprio dal match. Una situazione di difficoltà che ha spinto la federazione a chiede di posticipare la finale. Richiesta respinta dalla CAF.

Discorso simile anche per il Senegal, che solo grazie a un calcio di rigore al 97’ trasformato in rete da Sadio Mané contro lo Zimbabwe è riuscito ad accedere alla fase successiva ed evitare quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione. Poi i pareggi a sorpresa a reti inviolate contro Malawi e Guinea. A partire dagli ottavi, la squadra di Cissé ha cambiato passo, con un percorso netto fino alla finale grazie alle vittorie su Capo Verde (2-0), Guinea Equatoriale (3-1) e Burkina Faso (3-1).

La posta in palio tra Senegal ed Egitto è altissima. Per uno strano scherzo del destino, i ‘Leoni della Teranga’ e i ‘Faraoni’ si affrontano nella finalissima di Coppa d’Africa a un mese di distanza dallo spareggio per un posto ai Mondiali in Qatar. Un doppio scontro che si preannuncia senza esclusioni di colpi tra due nazionali che, guidate dagli amici e rivali Mané e Salah, hanno l’opportunità nel giro di poche settimane di scrivere una pagina indelebile di storia e non vogliono lasciarsela scappare.