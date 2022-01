Senegal-Capo Verde dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SENEGAL-CAPO VERDE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Senegal-Capo Verde

Senegal-Capo Verde Data: 25 gennaio 2022

25 gennaio 2022 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: Discovery +

Streaming: Discovery +

Dopo la fase a gironi, la Coppa d'Africa entra ancora di più nel vivo con la fase ad eliminazione diretta: sono rimaste in 16 le nazionali che si giocheranno la vittoria finale, a partire dal turno degli ottavi.

Una delle favorite, il Senegal, affronta il Capo Verde: Mané e compagni si sono qualificati vincendo il Gruppo B con 5 punti davanti a Guinea, Malawi e Zimbabwe; zero goal subiti e uno solo realizzato, quello utile per battere lo Zimbabwe all'esordio (rigore trasformato dalla stella del Liverpool al 97').

Capo Verde ha invece staccato il pass in qualità di seconda migliore terza in assoluto: 4 punti conquistati nel Gruppo A vinto dai padroni di casa del Camerun, gli stessi del Burkina Faso che però ha avuto la meglio nello scontro diretto.

La vincente affronterà ai quarti una tra Mali e Guinea Equatoriale il prossimo 30 gennaio alle ore 20.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Senegal-Capo Verde: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in tv e streaming.

ORARIO SENEGAL-CAPO VERDE

Senegal-Capo Verde si disputerà martedì 25 gennaio 2022 allo Stade de Kouekong di Bafoussam, in Camerun. Calcio d'avvio alle ore 17.

DOVE VEDERE SENEGAL-CAPO VERDE IN TV

Senegal-Capo Verde sarà trasmessa da Discovery + che detiene i diritti di trasmissione per quanto riguarda il territorio italiano: basterà scaricare l'app su smart tv e sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale. Discovery + è visibile per coloro che hanno aderito all'offerta sul calcio di Tim Vision.

SENEGAL-CAPO VERDE IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Senegal-Capo Verde disponibile tramite l'app di Discovery + su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma dal browser del pc.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL-CAPO VERDE

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ballo-Touré; Loum, Mendy, Idrissa Gueye; Dia, Habib Diallo, Mané. Ct. Cissé

CAPO VERDE (5-3-2): Vozinha; Fortes, Borges, Lopes, Stopira, Tavares; Willy Semedo, Andrade, Rocha Santos; Lisandro Semedo, Monteiro. Ct. Leitao Brito