Semplici nuovo allenatore del Cagliari: ufficiale il cambio in panchina

L'ex tecnico della SPAL arriva in terra sarda per provare a salvare la formazione rossoblù, reduce da un punto in dieci gare.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata nella serata di lunedì 22 febbraio. Leonardo Semplici è il nuovo tecnico del Cagliari in seguito all'esonero di Eusebio Di Francesco, che ha pagato un terribile inverno, con un solo punto conquistato nelle ultime dieci di campionato.

Semplici era stato esonerato dalla SPAL a inizio 2020 dopo aver fatto la storia del club di Ferrara, con le promozioni dalla C e dalla B nella massima serie, mantenuta per due annte prima dell'addio. Ora proverà a risollevare un Cagliari a dir poco giù di morale.

Insieme a Semplici sbarcano in Sardegna, Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Il nuovo tecnico del Cagliari non ha mai fatto di un solo modulo la sua bandiera, svariando tra svariati. Possibile comunque una conferma della difesa a tre per le prime gare alla guida della formazione rossoblù, per poi passare a quella a quattro. Si vedrà.

Intanto Semplici deve fare i conti con un terzultimo posto in classifica e cinque punti di distacco dal quartultimo posto occupato dal Torino, corsaro alla Sardegna Arena e di fatto causa dell'esonero di Di Francesco, che ha pagato un periodo durissimo.

Sbarcato in Sardegna in mattinata ed accolto da pochi tifosi, in virtù delle restrizioni per il coronavirus, Semplici dovrà preparare in fretta e furia la gara contro il Crotone, nuovamente essenziale. Una trasferta tra terzultima e ultima in classifica in chi si ferma è perduto.

Semplici ha firmato un contratto con il Cagliari fino al termine della stagione 2021/2022: la speranza per i tifosi sardi è che possa far rima con la permanenza in Serie A e non con la lotta per la risalita. Insieme all'ex SPAL un vecchio volto come Stefano Capozucca, nuovamente ds degli isolani dopo l'addio a Carta.