Semifinali Europa League 2022: quando si giocano e squadre qualificate

Sono otto le squadre rimaste all'interno del tabellone di Europa League e di conseguenza in corsa per il secondo trofeo continentale per ordine d'importanza.

All'interno di un plotone che include Barcellona, Braga, Eintracht, Lione, Lipsia, Rangers e West Ham, c'è spazio anche per l'unica italiana superstite all'interno della competizione: l'Atalanta.

La formazione di Gasperini, retrocessa dalla Champions League, si è fatta strada lungo il percorso dell'Europa League superando gli ostacoli rappresentati da Olympiacos e Bayer Leverkusen, prima di vedersela con il Lipsia ai quarti. Vincere, significherebbe pass staccato per le semifinali del torneo.

EUROPA LEAGUE 2022, LE DATE DELLE SEMIFINALI

Capitolo semifinali, dunque. Le due gare d'andata del penultimo atto del torneo si disputeranno giovedì 28 aprile, mentre il ritorno è previsto per la settimana seguente, ossia giovedì 5 maggio.

CHI GIOCA LE SEMIFINALI 2022?

Al momento del sorteggio dei quarti di finale, è già stato definito anche il tabellone delle semifinali con i suoi possibili incroci: l'Atalanta in caso di passaggio del turno, se la vedrà con la vincente di Braga-Rangers.

Il Barcellona o l'Eintracht, invece, dovranno fare i conti contro chi avrà la meglio tra Lione e West Ham.